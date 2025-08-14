Muere Bernardo Ruiz, a los 100 años, leyenda del ciclismo español

El oriolano Bernardo Ruiz, leyenda del ciclismo español, falleció este jueves a los 100 años. Pionero y leyenda de este deporte, el alicantino, campeón de La Vuelta en 1948, fue el primer corredor nacional que consiguió subir al podio del Tour de Francia y en ganar una etapa del Giro de Italia.

El ciclista nacido en Orihuela era considerado un mito y pionero del ciclismo en España. Profesional entre los años 1945 y 1958, fue el primer español en subir al podio del Tour de Francia en 1952, y antes ya había logrado ganar La Vuelta a España en 1948, con su icónica llegada al Estadio Santiago Bernabéu en la última etapa.

Además, 'El Pipa', como era conocido, fue el primer corredor nacional en vencer en una etapa del Giro de Italia en 1955, y se proclamó tres veces campeón de España en ruta (1946, 1948 y 1951) y una de montaña (1958).

🖤Descansa en paz Bernardo Ruiz, mito del ciclismo español



Ganador de La Vuelta 1948 y podio en @LeTour 1952, fue pionero y leyenda en una época dominada por gigantes como Coppi.



Despedimos a un referente eterno del deporte. pic.twitter.com/DbcvEjFtMS — La Vuelta (@lavuelta) August 14, 2025

«Descansa en paz Bernardo Ruiz, mito del ciclismo español. Despedimos a un referente eterno del deporte», expresó La Vuelta en un mensaje en redes sociales, donde la ronda recordó su competencia con Fausto Coppi.

La Real Federación Española de Ciclismo lamenta profundamente el fallecimiento de Bernardo Ruiz a los 100 años de edad. Leyenda y pionero de nuestro deporte que inspiró a generaciones posteriores.



Descanse en paz. pic.twitter.com/9PTTACK34B — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) August 14, 2025

Ruiz es considerado el primer ciclista profesional español e inspiración para las generaciones que llegaron después. «Se ha marchado uno de los primeros grandes iconos del ciclismo español. Descanse en paz Bernardo Ruiz. Un fuerte abrazo a familiares y amigos del mito de Orihuela», escribió en redes sociales el exciclista y seleccionador español de ciclismo, Alejandro Valverde.