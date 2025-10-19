Expulsan de China a un ciclista español y le prohíben la entrada de por vida por poner un cerdo junto a la bandera del país

Esta semana, la atención deportiva en Pekín se centraba en el Tour de Mentougou, una prueba ciclista que recorre los paisajes montañosos situados al sur de la capital china. La competición había comenzado el domingo con un excelente resultado para el conjunto español Burgos ... Burpellet BH, cuyos tres primeros clasificados coparon el podio. Sin embargo, la jornada quedó eclipsada por un episodio extradeportivo que acabó provocando un auténtico terremoto mediático.

Según publica El Correo, el ciclista español Mario Aparicio, de 25 años y natural de Aranda de Duero, fue expulsado del país asiático y sancionado con la prohibición de entrada de por vida por un comentario en redes sociales que fue interpretado como una ofensa hacia China. El deportista compartió en su perfil de Strava una imagen con el recorrido de la etapa acompañada por la bandera nacional china y un emoji con la cabeza de un cerdo. Un gesto que en pocos minutos se viralizó y fue percibido por numerosos usuarios chinos como una burla hacia su país.

El diario estatal The Paper, dependiente del Partido Comunista Chino, fue uno de los primeros en hacerse eco de la noticia. En su publicación señalaba que «un ciclista de ruta español publicó contenido inapropiado en redes sociales, yuxtaponiendo la bandera nacional china con un emoji de una cabeza de cerdo, lo que desató una gran polémica». La noticia se multiplicó rápidamente por diferentes medios locales y portales deportivos, provocando una avalancha de críticas y comentarios.

En cuestión de horas, lo que parecía un simple malentendido se convirtió en un asunto de alcance internacional. La organización del Tour de Mentougou decidió actuar con rapidez y, en un comunicado oficial, el comité organizador explicó que «la publicación en sus redes sociales personales constituye un comentario inapropiado que atenta contra el espíritu deportivo, daña la imagen del evento y tiene un impacto social negativo». Tras revisar el contenido, que el propio ciclista eliminó posteriormente, los responsables determinaron que «sus acciones violaron el reglamento del torneo y el código de ética deportiva».

Esa resolución implicó la expulsión inmediata del deportista, además de la notificación de que no podrá volver a competir ni entrar en territorio chino. En redes sociales como Weibo, el equivalente asiático de X, se acumularon miles de comentarios exigiendo una disculpa formal: «Pedimos una disculpa pública por sus insultos hacia China», decía uno de los mensajes más compartidos por los internautas.

«Una coincidencia desafortunada»

Por otro lado, el Burgos Burpellet BH, ofreció una versión de los hechos muy distinta. En declaraciones recogidas por El Mundo, el equipo defendió al corredor y sostuvo que todo se trató de una broma interna que fue malinterpretada. «Mario publicó el emoji del cerdo como una broma hacia el compañero que había ganado la etapa, sin ninguna connotación negativa ni relación con el pueblo chino. Solo una coincidencia desafortunada», explicaron desde la formación.

Según relataron, tras la publicación comenzaron a aparecer cientos de mensajes en su perfil de Strava y en plataformas chinas, muchos de ellos con insultos y amenazas. «Después de eso, los organizadores de la carrera y el jurado decidieron descalificar al ciclista. Hemos hablado con ellos para explicarles lo que pasó y aclarar que no había ninguna intención ofensiva hacia China en el mensaje y que solo fue una desafortunada coincidencia», añadieron fuentes del equipo.

El ciclista, que había finalizado en séptima posición en la primera etapa, abandonó China de inmediato tras conocerse la sanción. Por su parte, el Burgos Burpellet comunicó que el incidente «se ha resuelto» y que el resto de sus corredores ha podido continuar la competición sin incidentes.