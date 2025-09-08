Muere un ciclista de 16 años tras sufrir un infarto a pocos kilómetros de la meta

«La Unión Ciclista Joué-les-Tours se entristece al anunciar el fallecimiento de Noa Sartis este domingo a los 16 años de edad». Así ha comunicado el club francés en la cuenta oficial de la red social Facebook la muerte de su joven y prometedor corredor.

El triste suceso tuvo lugar en la carrera ciclista de categoría cadete (sub-17) celebrada en Courcemont (Sarthe), noroeste de Francia. Según informa 'Le Maine Libre', Noa Sartis sufrió un infarto mientras circulaba en el grupo de cabeza a pocos kilómetros de la meta. A pesar de la rápida intervención de los comisarios y, posteriormente, de los médicos de los servicios de emergencias, el joven ciclista no pudo ser reanimado.

Confirmado el fatal desenlace, se canceló otra carrera prevista para el día siguiente y la gendarmería gala abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

Noa Sartis era una de las mayores promesas de su generación. Este verano, terminó 13.º en el campeonato francés de contrarreloj en categoría cadete y firmó varias victorias. Campeón regional y departamental de persecución en pista, también ganó carreras de velocidad. «Es terrible... un joven de esa edad», apenas acertó a decir un angustiado Stéphane Lemaitre, presidente de su club, en declaraciones a 'La Nouvelle République'. «Era un ciclista en gran forma, motivado, siempre listo para montar en bicicleta... Justo el miércoles, estaba entrenando conmigo», añadió. Noa también era apreciado por su personalidad. «Era un chico sonriente y simpático», afirma Lemaitre.

🇫🇷 Jeune coureur cycliste, Noa Sartis nous a quitté à l'âge de 16 ans 🕊️



Terrible nouvelle survenu suite à une course dans la Sarthe.



Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/CfHcp7X00f — SPORTRICOLORE (@sportricolore) September 8, 2025

En esa línea, el comunicado del club elogia al malogrado adolescente: «Además de sus grandes cualidades humanas, Noa había triunfado este año en el velódromo (campeón departamental y regional de persecución), la carrera de Montlouis y el evento de St. Aignan. Noa era generoso, combativo, apreciado por sus compañeros de equipo, entrenadores y directivos del club. Ha sido un gran shock, difícil de superar para su familia, amigos y compañeros de equipo, pero todos le tendrán en su corazón para honrar su memoria en las próximas competiciones».

«Todos los miembros de la UC Joué-les-Tours enviamos a sus padres nuestras sinceras condolencias y todo nuestro apoyo», concluye el sentido comunicado.

Proveniente de una familia muy ligada al deporte, Noa era hijo de Yvan Sartis, ex corredor amateur de alto nivel, aficionado también al triatlón y al running.

Esta tragedia se produce apenas unos meses después de la muerte de otro joven ciclista galo, Simon Millon, de 24 años, que fue encontrado muerto después de una carrera en Bretaña.