darán que hablar... Matthew riccitello

Un ciclista del Israel sin podio en la Vuelta

El corredor de 23 años nacido en Estados Unidos e integrante del polémico equipo fue el mejor joven de la carrera, pero no subió a recoger su maillot blanco

Vingegaard, el campeón más normal

Riccitello, ciclista del Israel
José Carlos Carabias

Madrid

Los violentos altercados que vivió la Vuelta durante su última etapa también eliminaron de la visión futurista una imagen que habría generado polémica. Un ciclista del equipo Israel Premier Tech, el foco de las protestas durante la ronda, se hubiera subido al podio en ... la plaza de Cibeles como el mejor ciclista joven y, por tanto, propietario del maillot blanco. Es Matthew Riccitello, estadounidense de 23 años, que ayer mismo comunicó su fichaje por el Decathlon francés.

