Un ciclista del Israel sin podio en la Vuelta

Los violentos altercados que vivió la Vuelta durante su última etapa también eliminaron de la visión futurista una imagen que habría generado polémica. Un ciclista del equipo Israel Premier Tech, el foco de las protestas durante la ronda, se hubiera subido al podio en ... la plaza de Cibeles como el mejor ciclista joven y, por tanto, propietario del maillot blanco. Es Matthew Riccitello, estadounidense de 23 años, que ayer mismo comunicó su fichaje por el Decathlon francés.

Durante toda la Vuelta, Riccitello ha sido un ciclista clandestino, cuyo paradero había que encontrarlo en los autobuses sin rotular con la palabra Israel, en un maillot que borró el país de la pechera y en un equipo permanentemente custodiado por la Guardia Civil o la Policía.

Riccitello ha sido junto al velocista Ethan Vernon los corredores del Israel que han destacado por su combatividad y destreza en el papel residual que les esperaba por su procedencia. La organización de la Vuelta pidió al equipo que se retirase de la prueba para evitar altercados de orden público, pero el dueño de la formación, el millonario Sylvan Adams, desechó la idea desde el primer día.

Adams estuvo presente en la segunda semana de carrera y en la algarada de Bilbao que provocó la primera suspensión de una etapa por la invasión del público pro palestino en la calzada de la Gran Vía bilbaína. El millonario no ayudó a rebajar la tensión con unas declaraciones que hizo a la web israelí Sports 5: «Conocemos la historia del País Vasco y su tradición de movimientos de extrema izquierda e independentistas, pero jamás había sentido un nivel de hostilidad semejante. Nunca había visto algo parecido. Era una cantidad desproporcionada de símbolos y mensajes cargados de odio. Los llamo terroristas porque actúan de manera violenta».

De Riccitello se empezaron a tener noticias en la subida al Angliru, cuando finalizó octavo a 1 minuto y 16 segundos del vencedor Joao Almeida e ingresó entre los mejores de la clasificación general. Hasta la fecha era uno de los ciclistas del Israel que no sabían cómo moverse en el pelotón, si avanzar y escaparse, si guarecerse en el interior del grupo y siempre el miedo a quedarse descolgados por la inquietud a los insultos y el lanzamiento de objetos.

«Hemos normalizado que nos llamen asesinos», declaró Óscar Guerrero, el director español del Israel. Más que un analista deportivo, Guerrero se convirtió en un enlace con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre al quite de las situaciones de inseguridad que podría vivir su equipo. Hasta que tuvo que marcharse de la Vuelta porque los insultos que recibía él en carrera acabó recibiéndolos su familia en forma de pintadas en su casa en Alsasua (Navarra).

Riccitello se motivó con el objetivo de conseguir el maillot blanco, que también perseguía el italiano Pellizzari (Red Bull). En el alto del Morredero la clasificación pareció decantarse del lado del transalpino, pero la penúltima etapa con final en la Bola del Mundo y más intentos de corte por los manifestantes se inclinó del lado del estadounidense, que aventajó en 1 minuto y 28 segundos a su adversario.

El estadounidense comunicó ayer su cambio de equipo. Correrá a partir del próximo año en el Decathlon, la escuadra que está rompiendo el mercado. Riccitello, que tiene dos victorias en su palmarés en el modesto Sibui Tour de Rumanía, ha declarado: «Estoy muy ilusionado por unirme al Decathlon de cara a 2026. Admiro la ambición y la progresión del equipo en estos últimos años. Tengo ganas de seguir creciendo como corredor en las pruebas por etapas y en las grandes vueltas».