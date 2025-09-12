Suscribete a
vuelta a españa

Después de las protestas y la montaña, Philipsen todavía vive

El velocista belga gana en Guijuelo antes de la decisiva subida a la Bola del Mundo en Navacerrada

Guijuelo (Salamanca)

Después de la marabunta de protestas, manifestaciones en favor de Palestina y contra el equipo de Israel en la Vuelta, después de las raciones potentes de montaña donde los velocistas se refugian en los vagones del cierre de control, Jasper Philipsen todavía vive. El velocista ... belga del Alpecin consiguió su tercer triunfo de etapa, en Guijuelo y su industria del jamón, antes de la decisiva jornada por la sierra de Madrid con doble paso por Navacerrada y final en la Bola del Mundo.

