Hacia un ciclismo con entradas de pago

La imagen no es nueva, pero llamó la atención por el instante y el aura de los protagonistas. Mientras Pogacar atacaba a Van der Poel en las rampas empedradas del Viejo Kwaremont en el Tour de Flandes, unos cuantos vip degustaban champán en una ... carpa con amplias estancias, asientos altos en mesitas cuadradas, camareros ofreciendo canapés y ambiente y música 'chill out'. Espacio pensado para la relajación y el disfrute, camisas, peinados meticulosamente descuidados, pantalones blancos y zapatos sin calcetines... La estampa de los invitados de la F1 trasladada al deporte del pueblo, el origen rural del ciclismo. Esa novedosa estética busca One Cycling, el proyecto de liga paralela que negocian bastantes equipos de la élite y que cuenta con el soporte financiero de Arabia Saudí y su fondo de inversión público destinado al deporte. Un modelo distinto que incluye cobrar entradas a los aficionados por ocupar según qué lugares del recorrido.

El plan original de One Cycling es una especie de NBA o Mundial de F1, en el que se repitan los enfrentamientos entre los mejores ciclistas durante el calendario y en el que el gran público, no los acérrimos seguidores de este deporte, puedan distinguir las pruebas relevantes y con historia de las menos atractivas o con un peso inferior. La idea es, según una persona involucrada en el proyecto, «diferenciar los partidos de la Champions de las Copas locales». Como la Superliga de fútbol. No está claro el número de equipos que apoyan One Cycling, aunque sí hay diferencias en la cúspide del pelotón. Richard Plugge, el patrón del Visma (el equipo de Vingegaard y Van Aert), es el alma impulsora del plan que se mueve entre bambalinas, sin que haya habido hasta la fecha una presentación o una declaración oficial, solo filtraciones. En el otro lado, el UAE, la escuadra de Pogacar, que ya indicó su desinterés por la iniciativa. Noticias relacionadas La batalla perdida por las autopsias en muertes repentinas en el deporte José Carlos Carabias

Vivir sin dolor: misión imposible tras dejar el deporte José Carlos Carabias One Cycling cuenta con el apoyo financiero de PIF, el fondo de inversión pública de Arabia Saudí que ha regado de millones el deporte profesional (el fútbol saudí, el LIV golf, la F1 en Yeda, el Dakar...), en torno a los 250 y los 300 millones que garantizarían uno o dos millones para cada equipo solo por ingresar en el calendario. Hasta ahora los equipos ciclistas se financian exclusivamente con los patrocinios. No disponen de otra fuente de ingresos, algo a lo que siempre han aspirado, en particular los derechos de televisión de las carreras, que están en poder de los organizadores. En este punto surge ASO (Amaury Sport Organisation), la empresa dueña del Tour de Francia y de la Vuelta a España, que se opone frontalmente al proyecto. El otro gran emporio es RCS, la dueña del Giro y las grandes pruebas en Italia, que en teoría sí sería partidaria: el fondo de inversión pública de Arabia (PIF) será el próximo patrocinador principal de la carrera rosa, según la prensa italiana. Además de incrementar estas zonas de hospitalidad al estilo de Flandes, el One Cycling incluye la opción de cobrar a los aficionados por instalarse en determinados puntos del recorrido. Según las fuentes consultadas por ABC, cobrar y buscar una explotación comercial en un deporte gratuito es una idea que se baraja desde hace tiempo entre los organizadores, siempre que se aporte un valor añadido. Cobrar en los puertos Hace muchos años la Vuelta al País Vasco cobró a los seguidores por acceder a la subida a Arrate. Aunque obligar a pagar entradas a puertos de único acceso por carretera va contra la tradición de un deporte gratuito, sin barreras. Los promotores del One Cycling también ven una posibilidad de multiplicar ingresos en las carreras con un circuito alrededor de la meta, práctica cada vez más extendida y que en el ciclocross, por ejemplo, exige pasar por taquilla para ver a Van der Poel y Van Aert luchando entre el barro. Otros modelos de cobro serían los recintos cerrados en los que se han celebrado pruebas ciclistas. Las etapas de la Vuelta a España que incluía pasos o metas en la Plaza de Toros de Pamplona o el Arena romano de Nimes (Francia), también el circuito de motor de Ímola donde acabó el Mundial de ciclismo de 2020 o este pasado lunes, la salida de la Vuelta al País Vasco desde el Buesa Arena de Vitoria. Voces críticas con One Cycling consideran, sin embargo, que su pretensión es organizar carreras, cerrar las competiciones y lograr la anuencia de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el organismo que pone las reglas del juego y los comisarios de las pruebas. Eso podría implicar un enfrentamiento con el Tour y ASO, los poderes fácticos que dominan la industria de las bicis. Antes que One Cycling existió Velon, todavía existe aunque de modo residual, poco influyente. Velon fue un conglomerado económico, plataforma de explotación de márketing apoyada por una distribuidora de derechos de televisión. Si la pretensión de One Cycling es repartir los derechos televisivos, no se necesita formalizar una estructura organizada, opinan los críticos de One Cycling, quienes también dudan de la solvencia de los promotores para apropiarse de los símbolos que han forjado la leyenda del ciclismo: el Tourmalet, el Mortirolo, el Angliru, las cotas empedradas de Flandes o el adoquín de la París-Roubaix. Más dinero árabe El dinero procedente de la península arábiga se adentra en el ciclismo, de la misma manera que lo ha hecho en el fútbol, el golf, la Fórmula 1 o el baloncesto. El reino de Baréin patrocina al equipo ciclista de primera división con un presupuesto cercano a los 25 millones. Los Emiratos Árabes Unidos (UAE), que incluyen los emiratos de Abu Dabi y Dubai, disfrutan de una financiación única. En su camiseta compite Tadej Pogacar, el mejor ciclista del mundo, de la historia con permiso de Merckx. Su presupuesto se estima en 60 millones, el más alto del pelotón que triplica por ejemplo al Movistar. 20 de los 30 ciclistas del UAE ganaron al menos una carrera en 2024. Arabia Saudí quiere entrar ahora en el negocio financiando el proyecto One Cycling con 250/300 millones.

