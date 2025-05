Carapaz gana la etapa encerrona; Del Toro hace sufrir a Ayuso y Roglic

En el corazón de los Apeninos, cualquier pueblo, puerto o carretera es bueno en Italia para fomentar el espectáculo en el ciclismo. Avanza el Giro y crecen las expectativas respecto al mexicano Isaac del Toro, protagonista por insultante estado de forma y deslumbrante juventud. En ... Castelnovo ne Monti ofrece una exhibición de fuerza, hace sufrir a Juan Ayuso y Primoz Roglic y obtiene seis segundos de bonificación en la meta, mirando para atrás, como despreocupado.

Es segundo en la etapa y dio toda la impresión que pudo ganar la encerrona, una excitante sesión por la Toscana y la Emilia Romaña, un puerto durísimo (catorce kilómetros de San Pelegrino en Alpe), una fuga de nivel y un remate a quemarropa, pura ráfaga de fuego de Richard Carapaz, el ecuatoriano que ganó el Giro de 2019.

Carapaz ha soltado la cuerda de la euforia en un puerto de segunda, Pietra de Bismantova, que ha aplacado la jerarquía de la fuga (Nairo Quintana, Fortunato, Pello Bilbao, Poels y Plapp). Es el mismo Carapaz que gobernó aquel Giro con el Movistar, ciclista de latigazos y fuerte carácter, que había decaído durante su periplo en Education First.

El puerto de segunda dice muchas cosas, Carapaz al margen. Expone que el líder Del Toro no es flor de un día, ni de una semana. Su rendimiento es superlativo y él no tiene filtros. Cada vez que se con energías, lanza un derrote.

No había demasiado desnivel, pero el fogonazo del mexicano hizo sufrir a Ayuso y Roglic. Ambos se cortaron, sin aire para seguir a la 'maglia' rosa, quien depuso su actitud y no hizo sangre. Ayuso y Roglic remontaron antes de la cima. Por primera vez asomó Adam Yates en trabajo colectivo. La situación del UAE, con el primero y el segundo, puede ser perjudicial para el equipo. Son superiores pero tendrán problemas para definir las jerarquías. Ayuso no va a dar su brazo a torcer y Del Toro no tiene pinta de desvanecerse.

En la meta, después de otro repecho y de asistir al triunfo de Carapaz, Del Toro hizo segundo (seis segundos de bonificación) con el codo en la ventanilla, mirando hacia atrás para ver dónde resoplaban Ayuso y Roglic, que ahora están a 31 segundos y a 1m:24s.