El español Luis León Sánchez (Astana) ha sido el segundo ciclista que ha abandonado en ambulancia la 105 edición del Tour de Francia tras sufrir este domingo una fuerte caída a 50 kilómetros del final de la segunda etapa entre Mouilleron Saint Germain y La Roche Sur Yon.

«Luisle» Sánchez (Mula, 1983) ha sufrido fuertes abrasiones tanto en el lado izquierdo como en el derecho y tras unos momentos de indecisión, en los que se mostraba muy dolorido y trataba de ver si estaba en condiciones de seguir, al ir a montarse en la bicicleta ha visto que no podía continuar y ha optado por retirarse.

🏁 38 km@LLEONSANCHEZ is too injured to keep on fighting. This the 2nd abandon of this stage. 🚑

Luis Leon Sanchez ne parvient pas à repartir. C'est le 2e abandon de cette étape. 🚑

Courage, @LLEONSANCHEZ ! 💪

Live 👉 https://t.co/OK5buI9uXQ#TDF2018pic.twitter.com/K8QgcHMRl8