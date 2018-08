Vuelta a España 2018 Froome, Thomas y Poels no correrán La Vuelta El equipo Sky anuncia su presencia en el Tour de Gran Bretaña, que coincide con la ronda española

S. D. | EP

@abc_deportes Actualizado: 16/08/2018 14:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Team Sky ha confirmado a Chris Froome, Geraint Thomas y Wout Poels para el próximo Tour de Gran Bretaña que se disputará entre el 2 y 9 de septiembre, por lo ninguno de los tres podrá estar en La Vuelta a España, que se disputará entre el 25 de agosto y el 16 de septiembre.

«Team Sky está ilusionado de anunciar que Chris Froome, Wout Poels y Geraint Thomas correrán el Tour de Gran Bretaña 2018 (2-9 septiembre)», señaló el equipo británico en un comunicado. «El trío volverá a formar equipo de nuevo después de que lo hicieran por primera vez en el Tour de Francia. El resto del equipo se confirmará en su momento», añadió.

De esta manera, el Team Sky no alineará a dos de sus mejores corredores en un equipo donde ya están confirmados Tao Geogehan Hart y el ganador del Tour de Polonia, Michal Kwiatkowski. Una estrategia bien distinta a la que ha seguido uno de sus principales rivales, el Movistar Team, que confirmó a sus tres cabezas con Alejandro Valverde, Nairo Quintana y Mikel Landa, este último en duda tras su aparatosa caída en la Clásica de San Sebastián.

El campeón de La Vuelta 2017, Chris Froome, no podrá revalidar su título en esta edición, después de apostar por un Tour de Gran Bretaña en el que no participa desde 2009. «La Vuelta siempre ha sido un gran objetivo y tristemente coinciden, pero no correr allí me da la oportunidad de regresar al Reino Unido y correr en lo que aparenta ser un gran recorrido», manifestó.

Después de participar en el Giro y en el Tour, se preveía que el británico renunciase a la última gran vuelta del año y que aprovechara la oportunidad de «volver». «Recuerdo que allí siempre hay una gran atmósfera y que la carrera ha crecido con el paso de los años. Estoy deseando participar», confesó.

Por su parte, el reciente ganador del Tour de Francia, Geraint Thomas, tampoco estará en La Vuelta. El ciclista de Cardiff aseguró que correr el Tour de Gran Bretaña era un objetivo que se marcó nada más coronarse en París, y más en un recorrido «especial» para él porque comienza en Gales.

Su exitoso paso por el Tour ha generado la duda sobre quién debe ser el corredor que lidere ahora el Team Sky. «Quiero ir allí con la condición de competir y disfrutar. Veremos cómo se desarrollan las próximas semanas pero estoy deseando que llegue y sé que tendremos un equipo fuerte. Wout también lo está haciendo realmente bien por el momento», concluyó.