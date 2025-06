Carlos Sainz renuncia a la presidencia de la FIA: no ve opciones de ganar

Carlos Sainz anunció hace un mes y medio, el 7 de mayo, que estaba pensando en presentarse a la presidencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y, con las mismas, este miércoles 25 de junio ha emitido un comunicado en el que se retira ... de esa carrera. El sondeo el veterano piloto entre las fuerzas que votan en la elección de presidente ha decantado la balanza. No se ve con suficientes apoyos para plantar cara a Mohamed Ben Sulayem.

«He decidido no presentarme a la presidencia de la FIA. Las circunstancias actuales no son las ideales para sentar las bases de mi candidatura. La situación actual me lleva a ser realista y a desistir de mi proyecto con la FIA por el momento», aseguró Sainz en una nota en sus redes sociales.

El problema con el que se ha encontrado Carlos Sainz padre, quien gustosamente le cede el protagonismo a su hijo en relación al nombre y al apellido, es que a la votación que se celebrará en diciembre concurren federaciones internacionales de los lugares más recónditos en una FIA que, para muchas voces, está en manos de los real automóvil club del mundo.

El voto de los integrantes de la Fórmula 1 vale lo mismo, a efectos de elección, que el de las federaciones de Burundi o República Dominicana, por citar dos países que no tienen ninguna tradición en el mundo del motor. Pero que están bajo el manto del actual presidente, el emiratí Sulayem, que se ha trabajado estos nichos para seguir en una poltrona jugosa y de gran relevancia internacional.

«He trabajado duro estos últimos meses para comprender a fondo la situación de la FIA y las exigencias y complejidades que conlleva un proyecto tan importante», prosigue el piloto madrileño.

El bicampeón mundial de rallys de 63 años, cuatro veces ganador del Dakar y padre del piloto de Fórmula 1 de Williams, deja así el camino libre a la reelección de Mohammed Ben Sulayem sin oposición como presidente del organismo rector mundial del automovilismo.

«Para presentarme con garantías a la presidencia tendría que comprometer notablemente mi preparación para el Dakar y no quiero debilitar mi compromiso con Ford y mi equipo», indicó Sainz.

Sainz afirmó que su deseo de servir y liderar se mantiene firme y que sigue creyendo que la organización necesita realizar cambios importantes, que espera que se concreten en los próximos años.

El hijo de Sainz es director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios y el español ha rechazado las insinuaciones de que existiría un conflicto de intereses si fuera elegido presidente de la FIA. Aunque ese no es el problema principal para Sainz padre, sino la certeza de que no podría ganar en una votación.