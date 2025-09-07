Suscribete a
Sengun, de esquivar a la muerte a deslumbrar en el Eurobasket

El pívot, tras sobrevivir a dos atropellos en su infancia, convierte a Turquía en candidata al título

Del oro a la nada: las claves de la caída de Esspaña en el Eurobasket

Sengun, ante la defensa sueca en los octavos de final del Eurobasket
Sengun, ante la defensa sueca en los octavos de final del Eurobasket efe
Antes del comienzo del actual Eurobasket, todos los pronósticos apuntaban a figuras como Luka Doncic (Eslovenia), Nikola Jokic (Serbia) o Giannis Antetokounmpo (Grecia) como claros aspirantes a ser el jugador más determinante del torneo. Es cierto que los balcánicos y el heleno ... han rendido a un nivel excepcional, pero el turco Alperen Sengun (Giresun, 23 años), por sorpresa, ha conseguido colarse en este selecto grupo. El pívot de los Houston Rockets dio ayer todo un recital ante Suecia en el duelo que abría los octavos de final al sumar 24 puntos, 16 rebotes y seis asistencias, números que clasificaron a los otomanos para la siguiente ronda. Hasta su defensor, el interior del Joventut Simon Birgander, acabó rendido ante su talento. «Te diría que incluso ha sido divertido competir contra el mejor jugador del Eurobasket hasta la fecha», reconoció el nórdico.

