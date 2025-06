El Panathinaikos-Olympiacos, una bomba a punto de estallar: «Giannakopoulos es un vómito. Le dijo a Giorgos que violaría a su hija»

El baloncesto griego es un monstruo de dos cabezas. En lo deportivo sus dos grandes equipos, el Olympiacos y el Panathinaikos, brillan sobre el parqué gracias a un poderío económico que les permite reunir en sus plantillas a los mejores jugadores del continente. De hecho, ambos disputaron hace unos días la Final Four de la Euroliga, si bien ninguno pudo meterse en la final y alzar el trofeo en el Etihad Arena Abu Dabi. Sin embargo, todo el oropel baloncestístico queda sepultado por la inmundicia de sus dirigentes, que están dando cada día más pasos para mudar lo que era una encarnizada rivalidad en una guerra con todas las letras.

Las hostilidades se han roto definitivamente en la recta final del presente curso, en el que ambas entidades han cruzado sus caminos en diferentes torneos y se han sucedido varios episodios nada edificantes y cada vez más alejados de la rivalidad y el juego limpio. El último, este fin de semana en el segundo partido de la final de la liga griega que ambos clubes se disputan.

En el Pabellón de la Paz y la Amistad, paradójica denominación para el escenario de este conflicto, el polémico propietario del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos se convirtió en principal protagonista de un nuevo lío al ser expulsado de la pista diez minutos antes de que diera comienzo el partido.

Como en los conflictos bélicos, la información sobre lo que realmente sucedió con el mandamás del PAO va por bandos. Según los visitantes, Giannakopoulos fue duramente insultado al ser identificado en la pista por los aficionados locales. Su reacción entonces, además de contestar a los insultos, fue acercarse a la mesa de anotadores y protestar a los árbitros por el hecho de que muchos de los ataques eran contra su hija.

¿Expulsión o fuga?

En medio de una tensión brutal, los árbitros decidieron mandar a Giannakopoulos a los vestuarios según informó la web especializada 'EuroHoops'. Una orden que el Panathinaikos asegura que no existió, asegurando que fue su dueño quien decidió abandonar la pista por su propia voluntad, y que según el Olympiacos respondió a un intento de fuga por parte de Giannakopoulos tras una orden de arresto.

«La fiscalía ordenó el arresto de Dimitris Giannakopoulos, quien huyó del vestuario para evitar ser arrestado mientras la policía lo perseguía», explicó el club local. Sin embargo, el Panathinaikos explicó después que «Dimitris Giannakopoulos nunca fue informado de la posibilidad de su arresto y abandonó el recinto por su cuenta, porque todo el pabellón los insultaba a él y a su hija y nadie hizo nada para detenerlo».

Tras el final del partido, los propietarios del Olympiacos, Panagiotis y Giorgos Angelopoulos, explicaron que Giannakopoulos les hizo un gesto con el dedo antes de ser expulsado, y que le habían demandado. «Giannakopoulos es un vómito. Le dijo a Giorgos que violaría a su hija».

Tension in Game 2 before tipoff with Panathinaikos owner Dimitris Giannakopoulos who was ejected pic.twitter.com/nMnfYlwMEf — Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 1, 2025

La final de la liga griega ha disparado hasta unos niveles peligrosos la tradicional tensión entre ambos clubes, que viene creciendo exponencialmente desde la participación de ambos en la última Final Four de la Euroliga. Después del choque entre Olympiacos y Panathinaikos en el partido por el tercer y cuarto del torneo continental, en el que los verdes salieron derrotados, Giannakopoulos lanzó una arenga de aires bélicos a los suyos de cara al inicio el pasado viernes de la final liguera.

«En el Olympiacos no se hablan. Pueden acabar con ellos. ¡Destruirlos! ¡Ganar! Si ganamos este título en estas finales, destrozaremos al Olympiacos durante los próximos dos años. ¡Esto es más importante que el título de la Euroliga!», lanzó el polémico propietario del Panathinaikos a sus jugadores. «Cualquier cosa que no sea un 3-0 será inaceptable. Son el mejor equipo de Europa, con la mejor plantilla y el mejor entrenador».

La apuesta salió bien, pues el PAO se impuso en el primer partido de la serie por 80-68. Un resultado que escoció en el Olympiacos y elevó la tensión en el cuadro rojo. Sus propietarios Panagiotis y Giorgos Angelopoulos, emulando a su némesis, soltaron la lengua y emitieron un duro comunicado hacia sus jugadores. «Lo que vimos esta noche en el OAKA no es el equipo que hemos visto durante todo el año. Sería bueno que todos se presentaran el domingo como corresponde, porque se nos está acabando la paciencia. La gente volverá a estar ahí para apoyarnos. Exigimos que el equipo también se presente», advirtieron.

Y así, con la tensión desbordada en ambos clubes llegó el partido de este domingo y la trifulca en torno a la figura de Dimitris Giannakopoulos. La victoria del Olympiacos por 91-83 igualó la serie, que tendrá su próximo episodio el miércoles en el OAKA en un choque que promete fuertes emociones.

Ataman: «Son unos bastardos»

Tras el segundo acto, los entrenadores de ambos equipos se pronunciaron sobre lo visto en el parqué y la tensión creciente de la eliminatoria. El primero y más contundente fue Ergin Ataman, que afeó la actitud de los aficionados que insultaron tanto a su presidente como a él. «Esto no es deporte. Nadie, ningún aficionado, puede decir puta Turquía. Eso es racista. Puedes decir 'puto Panathinaikos', vale, pero no 'puta Turquía'. Y la segunda técnica que recibo es por esto. Además, antes del inicio del partido, lo que cantaron a la familia de mi presidente Giannakopoulos, no debería existir en el deporte. Los que lo hicieron son unos bastardos».

Preguntado después por las palabras de su homólogo, Georgios Bartzokas, entrenador del Olympiacos, fue también bastante duro: «Yo no estoy aquí para juzgar al señor Ataman. Puede decir lo que quiera. Hay órganos para juzgar eso. Pero vimos mucha tensión porque insultaron a la familia del señor Giannakopoulos, lo cual yo también considero un gran error. Pero claro, cuando 20.000 personas en cada partido, a coro y 10 o 15 veces, insultan a mi difunta madre, no vi que nadie se ocupara de eso. ¿Entonces eso no era ofensivo? Cualquiera que haya venido a OAKA puede ver lo que sufro yo por todo lo que escucho. Y nunca me he quejado».

El exentrenador del Barça se refirió a la creciente tensión entre ambos equipos y «la atmósfera tóxica que existe aquí en los partidos entre Olympiacos y Panathinaikos». «No es un ambiente normal para jugar al baloncesto. Aquí se ha convertido en una cuestión de vida o muerte quién ganará o no».