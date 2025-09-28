El Valencia frustra el estreno de Scariolo y conquista su segunda Supercopa

Comienza la temporada de baloncesto en España de la misma forma que terminó la pasada, con Madrid y Valencia disputándose un título. Los blancos, al comienzo del proceso de encaje entre sus muchas caras nuevas, se miden a un conjunto 'taronja' que, a pesar de ... las sensibles bajas, no varía su estilo ultraofensivo y vertiginoso. Es para los valencianos la primera ventaja de la tarde malagueña, un temprano 10-5 en el que luce la paciencia de la joya De Larrea para esquivar el punteo y anotar de tres sobre la bocina. Llega la reacción del Madrid de la mano de dos de sus recién llegados, con once puntos entre el pistolero Kramer y un atrevido Lyles en sus primeros minutos con la camiseta blanca, para tomar la iniciativa al final del primer cuarto (27-24).

En el comienzo del segundo, se juega a lo que quiere el Valencia, que consigue anular el ataque blanco e imprimir la velocidad que ha llevado a este equipo a pelear por títulos. El parcial de 7 a 0 favorable a los 'taronjas' provoca que Scariolo interrumpa el partido, lo que da paso a un nuevo debut en el Madrid, este del italiano Procida. Una puesta en escena que se topa con el tapón de Reuvers, autor el estadounidense después de uno de los cinco triples consecutivos del conjunto valenciano con los que construyen una distancia de once puntos (34-45).

El segundo tiempo muerto solicitado por el técnico italiano sí tiene el efecto esperado, ya que moja la pólvora del Valencia, de pronto desacertados tanto desde fuera como desde la línea de tiros libres. Una sequía anotadora ante la que es Moore el único que se rebela y que es aprovechada por Llull, con un triple marca de la casa incluido, para recortar la desventaja blanca hasta los cinco puntos, aunque el estadounidense la amplía a siete y coloca el 44-51 al descanso.

Lamenta Scariolo antes del inicio de la segunda parte la forma de algunos de sus jugadores por el temprano momento de temporada. No se refería el italiano a Hezonja, que comanda la apisonadora que pone en marcha el Madrid durante casi todo el tercer periodo. Mientras el Valencia se atasca y tiene que sudar de lo lindo para anotar, el ataque blanco fluye con facilidad. Un parcial de 21-6, con el croata en modo estelar con 12 puntos en siete minutos, para darle un vuelco al marcador (65-58). Sin embargo, la raza de dos internacionales españoles como De Larrea y Pradilla levantan el ánimo de sus compañeros y hacen desaparecer la ventaja blanca antes del último cuarto, al que precede una genialidad de Moore para dejar sentado en el parqué del Carpena a Garuba y empatar el encuentro a 69.

El dominio cambiante durante los primeros 30 minutos de encuentro da paso a unos últimos diez con un trepidante intercambio de golpes en el que la igualdad es máxima y las ventajas alternas mínimas. Incluso se turnan ambos equipos para anotar de tres en tres gracias a varias canastas con faltas adicionales seguidas, una sucesión que tiene su origen en un descomunal mate de Sako por encima de Garuba asistido en el alley-oop por Taylor.

Un tramo final en el que el Valencia demuestra que es un equipo ya construido y con las ideas más claras. Tavares se marcha expulsado por una inocente falta sobre De Larrea, quien no siente presión ninguna y se erige como la mejor solución cuando más quema el balón. Logra permanecer en el partido el Madrid, pero un enfriado Hezonja desperdicia la posibilidad del empate y su falta en la canasta de Taylor acerca el título a Valencia. Ocho puntos de Campazzo devuelven la emoción al marcador para los últimos segundos, pero vuelve a aparecer De Larrea para sentenciar la final con cinco tiros libres anotados y liderar a los 'taronjas' a su segunda Supercopa. El primer éxito de la era Scariolo deberá esperar después de encontrarse con un equipo más construido y hecho como el Valencia.