Suscribete a
ABC Premium

BALONCESTO

El Valencia frustra el estreno de Scariolo y conquista su segunda Supercopa

Los 'taronjas', liderados por De Larrea y Taylor, tumban a los blancos gracias a su mayor claridad y acierto en los instantes decisivos de una final de máxima igualdad (94-98)

Un Pogacar imperial se sucede a sí mismo como campeón del mundo

De Larrea pelea por un balón con Feliz y Bruno Fernando
De Larrea pelea por un balón con Feliz y Bruno Fernando EFE
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comienza la temporada de baloncesto en España de la misma forma que terminó la pasada, con Madrid y Valencia disputándose un título. Los blancos, al comienzo del proceso de encaje entre sus muchas caras nuevas, se miden a un conjunto 'taronja' que, a pesar de ... las sensibles bajas, no varía su estilo ultraofensivo y vertiginoso. Es para los valencianos la primera ventaja de la tarde malagueña, un temprano 10-5 en el que luce la paciencia de la joya De Larrea para esquivar el punteo y anotar de tres sobre la bocina. Llega la reacción del Madrid de la mano de dos de sus recién llegados, con once puntos entre el pistolero Kramer y un atrevido Lyles en sus primeros minutos con la camiseta blanca, para tomar la iniciativa al final del primer cuarto (27-24).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app