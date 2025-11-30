Suscribete a
ABC Premium
España
España
47
33
Descanso
Georgia
Georgia
  • 1º Cuarto: 19-22
  • 2º Cuarto: 28-11

Clasificación Mundial Europa. Domingo 30/11 19:45h. Estadio Pabellón Santiago Martín de La Laguna.

baloncesto / mundial 2027

España - Georgia, hoy en directo

Sigue en directo el partido clasificatorio para el Mundial de 2027

España - Georgia, hoy en directo

47 - 33Icono
Fin del segundo cuarto. Descanso
47 - 33Icono
Santiago Yusta [España] encesta el segundo tiro libre
46 - 33Icono
Santiago Yusta [España] encesta el primer tiro libre
45 - 33Icono
Primera falta personal de Tornike Shengelia [Georgia] sobre Santiago Yusta

45 - 33Icono
Santiago Yusta [España] roba el balón a Tornike Shengelia
45 - 33Icono
Canasta de Miquel Salvó [España] tras un contraataque, con asistencia de Santiago Yusta
43 - 33Icono
Thad McFadden [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Díaz.
43 - 33Icono
Miquel Salvó [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.

43 - 33Icono
Santiago Yusta [España] roba el balón a Duda Sanadze
43 - 33Icono
Álvaro Cárdenas [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini.
43 - 33Icono
Giorgi Shermadini [Georgia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Miquel Salvó
43 - 33Icono
Giorgi Shermadini [Georgia] falla el 1º tiro libre

43 - 33Icono
Primera falta personal de Izan Almansa [España] sobre Giorgi Shermadini
43 - 33Icono
Triple de Miquel Salvó [España] con asistencia de Alex Reyes
40 - 33Icono
Santiago Yusta [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Miquel Salvó
40 - 33Icono
Canasta de Mate Khatiashvili [Georgia]

40 - 31Icono
Santiago Yusta [España] encesta el segundo tiro libre
39 - 31Icono
Santiago Yusta [España] falla el 1º tiro libre
39 - 31Icono
Aleksandre Pevadze [Georgia] comete su cuarta falta personal sobre Santiago Yusta
39 - 31Icono
3ª Falta personal de Aleksandre Pevadze [Georgia] sobre Álvaro Cárdenas en la lucha por un rebote ofensivo.

39 - 31Icono
Tornike Shengelia [Georgia] falla el triple
39 - 31Icono
Canasta de Miquel Salvó [España] con asistencia de Álvaro Cárdenas
37 - 31Icono
Canasta de Tornike Shengelia [Georgia] con asistencia de Giorgi Shermadini
37 - 29Icono
Pep Busquets [España] corta pase y el balón sale fuera.

37 - 29Icono
Tiempo muerto
37 - 29Icono
Triple de Santiago Yusta [España]
34 - 29Icono
Tornike Shengelia [Georgia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Izan Almansa
34 - 29Icono
Tornike Shengelia [Georgia] falla el 1º tiro libre

34 - 29Icono
Pep Busquets [España] comete su segunda falta personal sobre Tornike Shengelia
34 - 29Icono
Canasta de Fran Guerra [España] con asistencia de Santiago Yusta
32 - 29Icono
Rati Andronikashvili [Georgia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Fran Guerra.
32 - 29Icono
Pep Busquets [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Rati Andronikashvili.

32 - 29Icono
Tornike Shengelia [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Guerra.
32 - 29Icono
Pie de Izan Almansa [España]
32 - 29Icono
Triple de Pep Busquets [España] con asistencia de Santiago Yusta
29 - 29Icono
Izan Almansa [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Pep Busquets

29 - 29Icono
Primera falta personal de Rati Andronikashvili [Georgia] sobre Oriol Paulí
29 - 29Icono
Giorgi Shermadini [Georgia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fran Guerra.
29 - 29Icono
Álvaro Cárdenas [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini.
29 - 29Icono
Rati Andronikashvili [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Oriol Paulí.

29 - 29Icono
Primera falta personal de Oriol Paulí [España] sobre Duda Sanadze
29 - 29Icono
Álvaro Cárdenas [España] comete su segunda falta personal sobre Giorgi Shermadini
29 - 29Icono
Primera falta personal de Álvaro Cárdenas [España] sobre Rati Andronikashvili
29 - 29Icono
Tiempo muerto

29 - 29Icono
Triple de Oriol Paulí [España] con asistencia de Álvaro Cárdenas
26 - 29Icono
Giorgi Shermadini [Georgia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Pep Busquets.
26 - 29Icono
Triple de Pep Busquets [España] con asistencia de Álvaro Cárdenas
23 - 29Icono
Tercera falta personal de Kakha Jincharadze [Georgia] sobre Álvaro Cárdenas

23 - 29Icono
Thad McFadden [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Izan Almansa.
23 - 29Icono
Thad McFadden [Georgia] roba el balón a Álvaro Cárdenas
23 - 29Icono
Gancho de Giorgi Shermadini [Georgia]
23 - 27Icono
Mate de Oriol Paulí [España] tras un contraataque, con asistencia de Álvaro Cárdenas

21 - 27Icono
Izan Almansa [España] roba el balón a Thad McFadden
21 - 27Icono
Primera falta personal de Pep Busquets [España] sobre Rati Andronikashvili
21 - 27Icono
Lluís Costa [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kakha Jincharadze.
21 - 27Icono
Triple de Thad McFadden [Georgia]

21 - 24Icono
Fran Guerra [España] falla el triple. El balón se va fuera.
21 - 24Icono
Canasta de Giorgi Shermadini [Georgia] con asistencia de Rati Andronikashvili
21 - 22Icono
Izan Almansa [España] falla el tiro libre adicional, Kakha Jincharadze coge el rebote
21 - 22Icono
2ª falta personal de Kakha Jincharadze [Georgia] sobre Izan Almansa cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

21 - 22Icono
Canasta de Izan Almansa [España] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Kakha Jincharadze
19 - 22Icono
Inicio del segundo cuarto
19 - 22Icono
Fin del primer cuarto
19 - 22Icono
Canasta de Lluís Costa [España]

17 - 22Icono
Mate Khatiashvili [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Oriol Paulí.
17 - 22Icono
Izan Almansa [España] encesta el segundo tiro libre
16 - 22Icono
Izan Almansa [España] encesta el primer tiro libre
15 - 22Icono
1ª Falta personal de Kakha Jincharadze [Georgia] sobre Izan Almansa cuando lanzaba de dos.

15 - 22Icono
Canasta de Mate Khatiashvili [Georgia]
15 - 20Icono
Bandeja de Lluís Costa [España]
13 - 20Icono
Mate Khatiashvili [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Guerra.
13 - 20Icono
Izan Almansa [España] encesta el segundo tiro libre

12 - 20Icono
Izan Almansa [España] encesta el primer tiro libre
11 - 20Icono
Primera falta personal de George Korsantia [Georgia] sobre Izan Almansa
11 - 20Icono
Lluís Costa [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Izan Almansa
11 - 20Icono
Mate Khatiashvili [Georgia] encesta el segundo tiro libre

11 - 19Icono
Mate Khatiashvili [Georgia] encesta el primer tiro libre
11 - 18Icono
1ª Falta personal de Great Osobor [España] sobre Mate Khatiashvili cuando lanzaba de dos.
11 - 18Icono
Oriol Paulí [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
11 - 18Icono
Primera falta personal de Mate Khatiashvili [Georgia] sobre Lluís Costa

11 - 18Icono
George Korsantia [Georgia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Great Osobor.
11 - 18Icono
Triple de Santiago Yusta [España] con asistencia de Lluís Costa
8 - 18Icono
Tornike Shengelia [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Izan Almansa.
8 - 18Icono
Tornike Shengelia [Georgia] roba el balón a Santiago Yusta

8 - 18Icono
Tiempo muerto
8 - 18Icono
Triple de Sandro Sanadze [Georgia] con asistencia de George Korsantia
8 - 15Icono
Alex Reyes [España] falla la bomba. El rebote defensivo es para George Korsantia.
8 - 15Icono
Bandeja de Sandro Sanadze [Georgia] tras un contraataque

8 - 13Icono
Sandro Sanadze [Georgia] roba el balón a Santiago Yusta
8 - 13Icono
Canasta de Sandro Sanadze [Georgia]
8 - 11Icono
Triple de Fran Guerra [España] con asistencia de Santiago Yusta
5 - 11Icono
Aleksandre Pevadze [Georgia] comete su segunda falta personal sobre Santiago Yusta

5 - 11Icono
El árbitro pita pasos de Rati Andronikashvili [Georgia]
5 - 11Icono
Santiago Yusta [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Sandro Sanadze.
5 - 11Icono
Canasta de George Korsantia [Georgia] con asistencia de Tornike Shengelia
5 - 9Icono
Triple de Alex Reyes [España] con asistencia de Miquel Salvó

2 - 9Icono
Canasta de George Korsantia [Georgia]
2 - 7Icono
Rati Andronikashvili [Georgia] falla la bandeja
2 - 7Icono
Primera falta personal de Santiago Yusta [España] sobre Rati Andronikashvili
2 - 7Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Alberto Díaz [España]

2 - 7Icono
Canasta de Rati Andronikashvili [Georgia]
2 - 5Icono
Miquel Salvó [España] comete su segunda falta personal sobre Tornike Shengelia
2 - 5Icono
Tiempo de posesión agotado
2 - 5Icono
Alex Reyes [España] falla el triple

2 - 5Icono
Santiago Yusta [España] falla la canasta por un tapón de Tornike Shengelia
2 - 5Icono
Alex Reyes [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Santiago Yusta
2 - 5Icono
Bandeja de Rati Andronikashvili [Georgia]
2 - 3Icono
Mate de Santiago Yusta [España]

0 - 3Icono
Primera falta personal de Sandro Sanadze [Georgia] sobre Santiago Yusta
0 - 3Icono
Triple de Tornike Shengelia [Georgia] con asistencia de Sandro Sanadze
0 - 0Icono
Sandro Sanadze [Georgia] falla el triple
0 - 0Icono
Primera falta personal de Miquel Salvó [España] sobre Tornike Shengelia

0 - 0Icono
Alberto Díaz [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini.
0 - 0Icono
Primera falta personal de Aleksandre Pevadze [Georgia] sobre Alex Reyes
0 - 0Icono
Sandro Sanadze [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Oriol Paulí.
0 - 0Icono
Inicio del partido

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app