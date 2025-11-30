España - Georgia, hoy en directo

Fin del segundo cuarto. Descanso Santiago Yusta [España] encesta el segundo tiro libre Santiago Yusta [España] encesta el primer tiro libre Primera falta personal de Tornike Shengelia [Georgia] sobre Santiago Yusta Santiago Yusta [España] roba el balón a Tornike Shengelia Canasta de Miquel Salvó [España] tras un contraataque, con asistencia de Santiago Yusta Thad McFadden [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Díaz. Miquel Salvó [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia. Santiago Yusta [España] roba el balón a Duda Sanadze Álvaro Cárdenas [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini. Giorgi Shermadini [Georgia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Miquel Salvó Giorgi Shermadini [Georgia] falla el 1º tiro libre Primera falta personal de Izan Almansa [España] sobre Giorgi Shermadini Triple de Miquel Salvó [España] con asistencia de Alex Reyes Santiago Yusta [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Miquel Salvó Canasta de Mate Khatiashvili [Georgia] Santiago Yusta [España] encesta el segundo tiro libre Santiago Yusta [España] falla el 1º tiro libre Aleksandre Pevadze [Georgia] comete su cuarta falta personal sobre Santiago Yusta 3ª Falta personal de Aleksandre Pevadze [Georgia] sobre Álvaro Cárdenas en la lucha por un rebote ofensivo. Tornike Shengelia [Georgia] falla el triple Canasta de Miquel Salvó [España] con asistencia de Álvaro Cárdenas Canasta de Tornike Shengelia [Georgia] con asistencia de Giorgi Shermadini Pep Busquets [España] corta pase y el balón sale fuera. Tiempo muerto Triple de Santiago Yusta [España] Tornike Shengelia [Georgia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Izan Almansa Tornike Shengelia [Georgia] falla el 1º tiro libre Pep Busquets [España] comete su segunda falta personal sobre Tornike Shengelia Canasta de Fran Guerra [España] con asistencia de Santiago Yusta Rati Andronikashvili [Georgia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Fran Guerra. Pep Busquets [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Rati Andronikashvili. Tornike Shengelia [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Guerra. Pie de Izan Almansa [España] Triple de Pep Busquets [España] con asistencia de Santiago Yusta Izan Almansa [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Pep Busquets Primera falta personal de Rati Andronikashvili [Georgia] sobre Oriol Paulí Giorgi Shermadini [Georgia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fran Guerra. Álvaro Cárdenas [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini. Rati Andronikashvili [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Oriol Paulí. Primera falta personal de Oriol Paulí [España] sobre Duda Sanadze Álvaro Cárdenas [España] comete su segunda falta personal sobre Giorgi Shermadini Primera falta personal de Álvaro Cárdenas [España] sobre Rati Andronikashvili Tiempo muerto Triple de Oriol Paulí [España] con asistencia de Álvaro Cárdenas Giorgi Shermadini [Georgia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Pep Busquets. Triple de Pep Busquets [España] con asistencia de Álvaro Cárdenas Tercera falta personal de Kakha Jincharadze [Georgia] sobre Álvaro Cárdenas Thad McFadden [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Izan Almansa. Thad McFadden [Georgia] roba el balón a Álvaro Cárdenas Gancho de Giorgi Shermadini [Georgia] Mate de Oriol Paulí [España] tras un contraataque, con asistencia de Álvaro Cárdenas Izan Almansa [España] roba el balón a Thad McFadden Primera falta personal de Pep Busquets [España] sobre Rati Andronikashvili Lluís Costa [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kakha Jincharadze. Triple de Thad McFadden [Georgia] Fran Guerra [España] falla el triple. El balón se va fuera. Canasta de Giorgi Shermadini [Georgia] con asistencia de Rati Andronikashvili Izan Almansa [España] falla el tiro libre adicional, Kakha Jincharadze coge el rebote 2ª falta personal de Kakha Jincharadze [Georgia] sobre Izan Almansa cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Canasta de Izan Almansa [España] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Kakha Jincharadze Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto Canasta de Lluís Costa [España] Mate Khatiashvili [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Oriol Paulí. Izan Almansa [España] encesta el segundo tiro libre Izan Almansa [España] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Kakha Jincharadze [Georgia] sobre Izan Almansa cuando lanzaba de dos. Canasta de Mate Khatiashvili [Georgia] Bandeja de Lluís Costa [España] Mate Khatiashvili [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Guerra. Izan Almansa [España] encesta el segundo tiro libre Izan Almansa [España] encesta el primer tiro libre Primera falta personal de George Korsantia [Georgia] sobre Izan Almansa Lluís Costa [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Izan Almansa Mate Khatiashvili [Georgia] encesta el segundo tiro libre Mate Khatiashvili [Georgia] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Great Osobor [España] sobre Mate Khatiashvili cuando lanzaba de dos. Oriol Paulí [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia. Primera falta personal de Mate Khatiashvili [Georgia] sobre Lluís Costa George Korsantia [Georgia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Great Osobor. Triple de Santiago Yusta [España] con asistencia de Lluís Costa Tornike Shengelia [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Izan Almansa. Tornike Shengelia [Georgia] roba el balón a Santiago Yusta Tiempo muerto Triple de Sandro Sanadze [Georgia] con asistencia de George Korsantia Alex Reyes [España] falla la bomba. El rebote defensivo es para George Korsantia. Bandeja de Sandro Sanadze [Georgia] tras un contraataque Sandro Sanadze [Georgia] roba el balón a Santiago Yusta Canasta de Sandro Sanadze [Georgia] Triple de Fran Guerra [España] con asistencia de Santiago Yusta Aleksandre Pevadze [Georgia] comete su segunda falta personal sobre Santiago Yusta El árbitro pita pasos de Rati Andronikashvili [Georgia] Santiago Yusta [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Sandro Sanadze. Canasta de George Korsantia [Georgia] con asistencia de Tornike Shengelia Triple de Alex Reyes [España] con asistencia de Miquel Salvó Canasta de George Korsantia [Georgia] Rati Andronikashvili [Georgia] falla la bandeja Primera falta personal de Santiago Yusta [España] sobre Rati Andronikashvili El balón sale fuera tras un mal pase de Alberto Díaz [España] Canasta de Rati Andronikashvili [Georgia] Miquel Salvó [España] comete su segunda falta personal sobre Tornike Shengelia Tiempo de posesión agotado Alex Reyes [España] falla el triple Santiago Yusta [España] falla la canasta por un tapón de Tornike Shengelia Alex Reyes [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Santiago Yusta Bandeja de Rati Andronikashvili [Georgia] Mate de Santiago Yusta [España] Primera falta personal de Sandro Sanadze [Georgia] sobre Santiago Yusta Triple de Tornike Shengelia [Georgia] con asistencia de Sandro Sanadze Sandro Sanadze [Georgia] falla el triple Primera falta personal de Miquel Salvó [España] sobre Tornike Shengelia Alberto Díaz [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini. Primera falta personal de Aleksandre Pevadze [Georgia] sobre Alex Reyes Sandro Sanadze [Georgia] falla el triple. El rebote defensivo es para Oriol Paulí. Inicio del partido
