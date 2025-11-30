La España de Chus desata la ilusión ante Georgia

La selección española firmó un auténtico espectáculo ante Georgia. Ilusionó como antaño, corrió, luchó el rebote y abrasó a los visitantes con una lluvia de triples que pareció infinita. Nunca aflojó hasta que sus rivales estuvieron derrumbados, un escenario que fue provocado, ... en parte, por los excelsos minutos de Cárdenas, base de 23 años. En el segundo cuarto y cuando Georgia ejercía más dominio, su enérgico baloncesto deshizo su defensa, momento en el que el acierto desde la larga distancia se desbocó. Desde ese punto, España estuvo de sobresaliente y, además, lo consiguió de una manera coral, con hombres como Yusta, Salvó, Almansa o Reyes de lo más entonados. La única mala noticia fue la lesión de Osobor, que tras impresionar ante Dinamarca solo duró un minuto y 51 segundos sobre la pista. El extraño gesto de su rodilla hace indicar que su lesión será de larga duración, gran tristeza de una noche redonda.

España prosiguió desde donde lo dejó ante Dinamarca, con el juego veloz y alegre como bandera y con ganas de destrozar el aro rival. De hecho, su primera canasta fue un salvaje mate de Yusta que convirtió la oposición georgiana en minúscula. Aunque los problemas llegaron en el otro lado de la pista, con Shengelia y Shermadini campando a sus anchas por la zona local. El parcial inicial fue de 2-9 y, cuando no habían transcurrido ni cuatro minutos, la selección ya estaba en bonus tras acumular cinco faltas. Dos triples, uno de Reyes y otro de Guerra, parecieron edificar un cambio de dinámica, pero las pérdidas y la escasa contundencia defensiva elevaron la diferencia hasta los 10 puntos.

Para colmo, Osobor, el mejor ante los nórdicos, sufrió una dura lesión de rodilla nada más entrar a pista tras un choque contra Khatiashvili. Mostró evidentes signos de dolor y fue incapaz de abandonar la cancha por su propio pie, escenas que auguraron un diagnóstico desfavorable. Tras la mala noticia, la selección hinchó el pecho, sacó todo su orgullo y gracias a dos fantásticas canastas de Costa, la diferencia menguó (19-22).

Necesitado de una reacción, Mateo le dio el timón del equipo al joven Cárdenas, cuya enérgica dirección de juego desconcertó a los visitantes. Dos de sus pases acabaron en dos triples para España, obra de Busquets y Paulí, contundentes golpes que convirtieron el empate en una realidad. El base granadino no paraba de correr, de deshacerse de rivales con un habilidoso bote que convirtió a la defensa georgiana en un galimatías. Los espacios comenzaban a aparecer, Busquets sumó otros tres puntos y Guerra una buena bandeja, acciones que, unidas al dominio en el rebote, dispararon a la selección.

Yusta volvió a acertar desde la larga distancia y una nueva asistencia de Cárdenas, esta vez con destino a Salvó, elevó la ventaja española hasta los ocho tantos. Las buenas noticias se acumulaban y los pupilos de Mateo habían demostrado tener corazón suficiente para acometer una remontada de categoría (47-33).

Tras el paso por los vestuarios, el combinado nacional se focalizó en la defensa para evitar un parcial como el recibido en el primer cuarto. Fantástica decisión complementada por dos nuevos triples de Alberto Díaz, el segundo a una pierna sobre la bocina. El pelirrojo, desatado, forzó una pérdida poco después que multiplicó la euforia en el Santiago Martín de Tenerife. Georgia estaba noqueada después de tanto derechazo a su mandíbula. Su seleccionador, el serbio Aleksandar Dzikic, gritaba sin parar, pedía tiempos muertos en busca de la reacción de sus pupilos. Pero España, lanzada, no les permitía levantar la cabeza.

El juego local era puro espectáculo. Almansa, que cuajaba una notable actuación, finalizó un contrataque con un contundente mate justo antes de que Díaz sumase su tercera canasta de tres puntos. España corría como una manada hambrienta y machacaba el aro sin piedad. Incluso a Paulí le dio tiempo a hacer dos caños en la misma jugada antes de asistir. La Familia no ilusionaba y no mostraba una salud tan buena desde hacía mucho tiempo.