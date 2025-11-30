Suscribete a
ABC Premium

baloncesto / mundial 2027

La España de Chus desata la ilusión ante Georgia

La selección suma su segunda victoria con una exhibición coral y emocionante (90-61)

Las deserciones consentidas de la canasta española

Álvaro Cárdenas, ante un defensor georgiano
Álvaro Cárdenas, ante un defensor georgiano efe
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La selección española firmó un auténtico espectáculo ante Georgia. Ilusionó como antaño, corrió, luchó el rebote y abrasó a los visitantes con una lluvia de triples que pareció infinita. Nunca aflojó hasta que sus rivales estuvieron derrumbados, un escenario que fue provocado, ... en parte, por los excelsos minutos de Cárdenas, base de 23 años. En el segundo cuarto y cuando Georgia ejercía más dominio, su enérgico baloncesto deshizo su defensa, momento en el que el acierto desde la larga distancia se desbocó. Desde ese punto, España estuvo de sobresaliente y, además, lo consiguió de una manera coral, con hombres como Yusta, Salvó, Almansa o Reyes de lo más entonados. La única mala noticia fue la lesión de Osobor, que tras impresionar ante Dinamarca solo duró un minuto y 51 segundos sobre la pista. El extraño gesto de su rodilla hace indicar que su lesión será de larga duración, gran tristeza de una noche redonda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app