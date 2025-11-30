baloncesto / mundial 2027
España - Georgia, estadísticas del partido
Consulta todos los números del duelo correspondiente a la clasificación para el Mundial de 2027
Equipos
España
Georgia
Tiros de 2
13 Intentos 16
8 Canastas 11
61.54 % Aciertos 68.75
Tiros de 3
19 Intentos 13
8 Canastas 3
42.11 %Aciertos 23.08
Tiros libres
9 Intentos 6
7 Canastas 2
77.78 %Aciertos 33.33
Rebotes
20 Total 12
6 Ofensivos 2
14 Defensivos 10
Tapones
0 Realizados 1
1 Recibidos 0
12 Asistencias 5
4 Pérdidas 4
3 Recuperaciones 4
Jugadores
|España
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|5 Oriol Paulí
|8
|5
|1 / 1
|1 / 2
|0 / 0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|6
|8 Alejandro Reyes
|7
|3
|0 / 1
|1 / 3
|0 / 0
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|9 Alberto Díaz
|5
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|-1
|22 Santiago Yusta García
|12
|11
|1 / 2
|2 / 4
|3 / 4
|1
|4
|1
|4
|1
|1
|0
|14
|35 Fran Guerra
|15
|5
|1 / 1
|1 / 2
|0 / 0
|1
|0
|4
|0
|1
|0
|0
|6
|1 Álvaro Cárdenas
|8
|0
|0 / 0
|0 / 2
|0 / 0
|2
|2
|0
|4
|1
|0
|0
|1
|15 Lluís Costa Martínez
|7
|4
|2 / 3
|0 / 1
|0 / 0
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|3 Francis Alonso
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7 Jaime Fernández
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4 Josep Busquets
|10
|6
|0 / 0
|2 / 3
|0 / 0
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|11 Daniel Díez
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13 Izan Almansa
|15
|6
|1 / 1
|0 / 1
|4 / 5
|1
|3
|5
|0
|0
|2
|0
|13
Los mejores
|Georgia
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|4 Rati Andronikashvili
|11
|4
|2 / 4
|0 / 1
|0 / 0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|23 Tornike Shengelia
|16
|5
|1 / 2
|1 / 4
|0 / 2
|1
|3
|3
|1
|1
|1
|1
|6
|9 Giorgi Shermadini
|15
|4
|2 / 3
|0 / 0
|0 / 2
|0
|2
|4
|1
|0
|0
|0
|8
|15 Aleksandre Phevadze
|8
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|25 Thaddeus McFadden
|7
|3
|0 / 0
|1 / 3
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|27 Luka Maziashivili
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11 Giorgi Turdziladze
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12 George Korsantia
|4
|4
|2 / 3
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|2
|1
|1
|1
|0
|5
|7 Beqa Burjanadze
|4
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10 Duda Sanadze
|14
|11
|3 / 4
|1 / 2
|2 / 0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|13
|Puntos
|Duda Sanadze
|Georgia
|11
|Santiago Yusta García
|España
|11
|Josep Busquets
|España
|6
|Izan Almansa
|España
|6
|Faltas cometidas
|Aleksandre Phevadze
|Georgia
|4
|Álvaro Cárdenas
|España
|2
|Josep Busquets
|España
|2
|Duda Sanadze
|Georgia
|1
|Rebotes ofensivos
|Izan Almansa
|España
|2
|Alejandro Reyes
|España
|2
|Josep Busquets
|España
|1
|Santiago Yusta García
|España
|1
|Rebotes defensivos
|Francisco Guerra
|España
|4
|Giorgi Shermadini
|Georgia
|4
|Izan Almansa
|España
|3
|Tornike Shengelia
|Georgia
|3
|Asistencias
|Santiago Yusta García
|España
|4
|Álvaro Cárdenas
|España
|4
|Lluís Costa Martínez
|España
|2
|Duda Sanadze
|Georgia
|1
