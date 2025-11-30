Suscribete a
España
España
47
33
Descanso
Georgia
Georgia
  • 1º Cuarto: 19-22
  • 2º Cuarto: 28-11

Clasificación Mundial Europa. Domingo 30/11 19:45h. Estadio Pabellón Santiago Martín de La Laguna.

baloncesto / mundial 2027

España - Georgia, estadísticas del partido

Consulta todos los números del duelo correspondiente a la clasificación para el Mundial de 2027

España - Georgia, estadísticas del partido

Equipos

España España
Georgia Georgia
Tiros de 2
13 Intentos 16
8 Canastas 11
61.54 % Aciertos 68.75
Tiros de 3
19 Intentos 13
8 Canastas 3
42.11 %Aciertos 23.08
Tiros libres
9 Intentos 6
7 Canastas 2
77.78 %Aciertos 33.33
Rebotes
20 Total 12
6 Ofensivos 2
14 Defensivos 10
Tapones
0 Realizados 1
1 Recibidos 0
12 Asistencias 5
4 Pérdidas 4
3 Recuperaciones 4
Jugadores
EspañaMJPTOSVAL
5 Oriol Paulí856
8 Alejandro Reyes734
9 Alberto Díaz50-1
22 Santiago Yusta García121114
35 Fran Guerra1556
1 Álvaro Cárdenas801
15 Lluís Costa Martínez745
3 Francis Alonso000
7 Jaime Fernández000
4 Josep Busquets1065
11 Daniel Díez000
13 Izan Almansa15613
GeorgiaMJPTOSVAL
4 Rati Andronikashvili1145
23 Tornike Shengelia1656
9 Giorgi Shermadini1548
15 Aleksandre Phevadze80-4
25 Thaddeus McFadden731
27 Luka Maziashivili000
11 Giorgi Turdziladze000
12 George Korsantia445
7 Beqa Burjanadze400
10 Duda Sanadze141113
Los mejores
Puntos
Duda SanadzeGeorgia11
Santiago Yusta GarcíaEspaña11
Josep BusquetsEspaña6
Izan AlmansaEspaña6
Faltas cometidas
Aleksandre PhevadzeGeorgia4
Álvaro CárdenasEspaña2
Josep BusquetsEspaña2
Duda SanadzeGeorgia1
Rebotes ofensivos
Izan AlmansaEspaña2
Alejandro ReyesEspaña2
Josep BusquetsEspaña1
Santiago Yusta GarcíaEspaña1
Rebotes defensivos
Francisco GuerraEspaña4
Giorgi ShermadiniGeorgia4
Izan AlmansaEspaña3
Tornike ShengeliaGeorgia3
Asistencias
Santiago Yusta GarcíaEspaña4
Álvaro CárdenasEspaña4
Lluís Costa MartínezEspaña2
Duda SanadzeGeorgia1
