Baloncesto / entrevista

Audie Norris: «Yo quería fichar por el Real Madrid»

A las puertas del primer clásico del curso, ABC habla con 'Atomic Dog', ídolo superlativo y actualmente embajador de un club azulgrana en crisis

Audie Norris, actual embajador del Barcelona
Julio Ocampo

Pese a que ambos equipos llegan tras un inicio de temporada ciclotímico, un Barça-Madrid deEuroliga sigue siendo uno de los partidos de baloncesto más atractivos a nivel continental. Bien lo sabe Audie Norris (Jackson, 1960), la leyenda blaugrana, a menudo con ... su característica camiseta de manga corta granate debajo de la azulgrana oficial, símbolo de una era en la que el baloncesto español comenzaba a morder la historia. 'Atomic Dog', el primer y mejor americano en la historia de la canasta culé atiende a ABC por teléfono. Acaba de desayunar, y decide subir a su hotel de Barcelona para evitar el ruido de la calle. Trata de no dejarse llevar demasiado por la nostalgia.

