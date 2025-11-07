De la maldición de Peñarroya a la incógnita Tavares: Barça y Madrid se miden en el primer clásico de la temporada

Real Madrid y Barcelona, los dos gigantes del baloncesto español, no pasan por su mejor momento deportivo, ambos envueltos en una irregular racha de resultados y malas sensaciones en cuanto a sus respectivas plantillas se refiere. Es por eso que el clásico de ... esta noche en el Palau azulgrana (20.30 horas, Movistar Plus), el primero de la temporada, se antoja de lo más atractivo, una oportunidad de oro para endosarle una profunda herida a su eterno rival y, así, ganar confianza extra para las guerras venideras.

En clave Euroliga, el Barcelona se ha presentado un poco más fiable que los merengues con cinco victorias en ocho encuentros. Sus rivales, en cambio, han sumado cuatro y presentan un desastroso récord cuando se alejan del Movistar Arena: todas sus visitas (Virtus Bolonia, Estrella Roja, Maccabi de Tel Aviv, Bayern de Múnich) se han contado como derrotas. Además, sufrieron algunos parciales impropios para el club, como el que le endosaron los israelíes (40 puntos en el segundo cuarto) o los serbios (23-8 en tan solo siete minutos).

Es cierto que los catalanes tampoco tienen mucho de lo que presumir, pues han combinado victorias de auténtico calado, como las conseguidas en casa del Panathinaikos y del Partizan de Belgrado, con derrotas humillantes, como la sufrida en casa ante el Zalgiris Kaunas (73-88). Asimismo, el Barça también ha tenido tropiezos sonoros en su propio feudo durante la competición doméstica, ante el Lleida (86-91) y el pasado fin de semana ante el Murcia (78-81).

En la balanza de las predicciones también aparece el nombre de Joan Peñarroya. El técnico, muy discutido desde su fichaje en verano de 2024, aún no sabe lo que es ganar al Madrid desde que llegó al banquillo azulgrana. Son cinco derrotas en cinco choques las que ha recibido el entrenador, una estadística que se vuelve aún más negra si uno busca en la hemeroteca la última victoria barcelonista ante el eterno rival. Hay que viajar hasta el 7 de abril de 2024 para encontrarla, triunfo local (85-79) en un enfrentamiento de la ACB.

«Son equipos nuevos. Ellos han cambiado jugadores, pero mantienen un bloque importante de jugadores contrastados. Tavares, Campazzo, Hezonja, Llull… Hablamos de dos equipos diferentes en una temporada diferente. Tanto ellos como nosotros habremos preparado cosas para hacer daño al rival», aseguró Peñarroya, que no aclaró si Shengelia y Laprovittola, ambos con problemas físicos, podrán vestirse de corto para la gran cita.

Scariolo, que vivirá su primer clásico en 23 años (el último fue en las 2001-02, durante su primera estancia en el Madrid), tampoco trajo buenas noticias para los seguidores merengues. El italiano, aunque sí confirmó el posible debut de Alex Len, puso en duda la participación de David Kramer, Chuma Okeke y Eddy Tavares, este último debido a una enfermedad. «Hasta que veamos el entreno de mañana por la mañana, no podremos saber», aseguró el exseleccionador nacional.

Una pésima noticia pues el africano, en las últimas jornadas, había mostrado un nivel excelso: 16 puntos, 14 rebotes y cinco tapones ante el Manresa y 16, 4 y 8 contra el Zaragoza fueron sus actuaciones en los dos anteriores compromisos ligueros. Un talento diferencial que deberá esperar a última hora para saber si se despliega en el primer clásico de la temporada.