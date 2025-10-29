Alex Len, un gigante ucraniano para taponar las carencias del Real Madrid

Pasan las semanas y el Real Madrid de Scariolo no alza el vuelo. De hecho, parece que, a cada partido, su hacer es más irregular. Este martes firmó ante el Bayern de Múnich su tercera derrota consecutiva en la Euroliga, la quinta a ... domicilio entre la competición doméstica y continental (aún no sabe lo que es ganar fuera del Movistar Arena). Muy malas vibraciones que no han tardado en cobrarse su primera víctima. Bruno Fernando, que llegó el pasado enero para ser un suplente de lujo de Tavares, vio cómo el club le rescindía el contrato tras sus pésimas actuaciones. Una baja que, por otra parte, parece estar muy cerca de ser compensada.

Alex Len, veterano pívot ucraniano de 32 años y con una amplia experiencia en la NBA, puede estar muy cerca de fichar por el conjunto blanco. Así lo confirmó su propia agencia de representación (SIG Sports) a través del periodista estadounidense Michael Scotto, que incluso asegura que el trato entre club y jugador será para varios años.

En clave Madrid, la contratación de Len parece acertada. El interior vuelve a Europa tras 12 campañas en la NBA, donde ha disputado 700 encuentros, 250 de ellos como titular, en franquicias de renombre como Phoenix Suns, Toronto Raptors o Los Angeles Lakers, entre otros. Es un pívot con altura (213 centímetros) y de corte defensivo, característica en la que Fernando, pese a su prominente físico, suspendía con regularidad. Por lo tanto, la experiencia del ucraniano, sumada a sus evidentes aptitudes físicas, podrían convertirle en una pieza perfecta para un Madrid que comienza a evidenciar síntomas de confusión.

Más allá de su hoja de servicio, Len es un hombre con una historia muy peculiar a sus espaldas. Nacido en Antratsyt en 1993 y último eslabón de una familia de mineros del este de Ucrania, la gran pasión de su juventud eran las artes marciales. Las películas de Jackie Chan eran casi una obsesión para él y es por eso que, con 10 años, comenzó a practicar gimnasia. Sin embargo, con 13, su altura era muy superior a la de la media y, gracias a los consejos de su padre, se enroló en una academia de baloncesto de la ciudad de Dnipro.

Ya convertido en uno de los proyectos de jugador con más proyección de Ucrania, tras cumplir la mayoría de edad, se mudó a los Estados Unidos para seguir con su formación en la Universidad de Meryland. De tal calibre fueron sus actuaciones que los Phoenix Suns no dudaron en escogerle en el quinto puesto del Draft, una posición inédita hasta la fecha para un ucraniano. Primer paso de una larga y regular carrera en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Como muchos atletas de élite, Len no se escondió cuando, en 2022, Rusia invadió su país natal. Varios de sus familiares que aún residían en Antratsyt fueron despojados de sus casas y, como él mismo ha relatado, algunos de sus amigos de la infancia no tuvieron más remedio que acudir al frente. Es por eso que, junto a su compatriota Svi Mykhailiuk, ahora en los Utah Jazz, creó una plataforma para visibilizar el sufrimiento de su pueblo. Así es Alex Len, el gigantón con el que el Madrid espera taponar sus carencias.