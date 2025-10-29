Suscribete a
ABC Premium
Directo
Cientos de personas recorren Valencia hasta llegar al Ventorro, en protesta contra Mazón

baloncesto

Alex Len, un gigante ucraniano para taponar las carencias del Real Madrid

El veterano pívot, 32 años, podría estar cerca de firmar con los blancos tras la salida de Bruno Fernando

El Madrid sufre en Múnich otra remontada inaceptable

Alex Len, durante su etapa con Los Angeles Lakers
Alex Len, durante su etapa con Los Angeles Lakers ABC
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pasan las semanas y el Real Madrid de Scariolo no alza el vuelo. De hecho, parece que, a cada partido, su hacer es más irregular. Este martes firmó ante el Bayern de Múnich su tercera derrota consecutiva en la Euroliga, la quinta a ... domicilio entre la competición doméstica y continental (aún no sabe lo que es ganar fuera del Movistar Arena). Muy malas vibraciones que no han tardado en cobrarse su primera víctima. Bruno Fernando, que llegó el pasado enero para ser un suplente de lujo de Tavares, vio cómo el club le rescindía el contrato tras sus pésimas actuaciones. Una baja que, por otra parte, parece estar muy cerca de ser compensada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app