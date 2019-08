Ricky Rubio: «Nos han enseñado lo que tenemos que hacer para avanzar: ser duros física y mentalmente»

EFE Actualizado: 27/08/2019 18:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El jugador de la selección española Ricky Rubio afirmó que tras haber ganado a Argentina en un igualado partido amistoso, los jugadores han aprendido que tienen que ser duros tanto física como mentalmente para poder tener una buena actuación en la inminente Copa del Mundo.

«Ha sido un partido duro, ellos juegan muy físico, con mucha energía y nos han enseñado lo que tenemos que hacer para avanzar. Simplemente tenemos que ser duros, física y mentalmente», apuntó el base de los Phoenix Suns.

Después de tres primeros cuartos no tan excepcionales, Rubio ha hecho un brillante cuarto parcial anotando 17 puntos decisivos para la victoria española y convirtiéndose así en el máximo anotador del encuentro, con 25 tantos.

«Estoy de acuerdo en que en un mismo partido hay muchos momentos y se tienen que valorar. No estaba contento con mi actuación en los tres cuartos y me he parado a pensar qué estaba pasando (...) y he logrado conectarme en el último cuarto», apuntó.

España debutó en China en un torneo amistoso en la ciudad de Ningbó, unos días antes de que arranque el mundial y debute el sábado contra Túnez. La selección llegó esta semana a China tras un mes de intensa preparación en el que ha jugado cinco amistosos, de los que ganó cuatro y solo perdió frente a Estados Unidos en Anaheim (California). El equipo dirigido por el italiano Sergio Scariolo disputará este miércoles el segundo y último partido en Ningbó contra Rusia.