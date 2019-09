Mundial de baloncesto 2019 Pierre Oriola: «A carácter no nos van a ganar» Si hay alguien que encarna la lucha en este equipo es el catalán, que cumple su segundo año con la selección y sueña con colgarse su primer oro

El rostro se le ilumina a Pierre Oriola (Tárrega, 1992) cuando se le pregunta por el oro. Es una experiencia nueva para él, casi un recién llegado a la selección que ya cuenta con galones en la pista. El catalán atiende a ABC horas antes de su primera final internacional convencido del triunfo.

¿Qué le recorre el cuerpo antes de jugar un partido tan importante?

Ahora estoy tranquilo, porque quedan todavía unas horas para que comience el partido, pero según se vaya acercando el inicio habrá una mezcla de emociones y nervios. Espero que no me cueste dormir esta noche, aunque será difícil.

¿Es de los que se pone nervioso?

Ahora ya no. A medida que han pasado los años he ido controlando mejor las emociones y los nervios. Intento no pensar mucho en que es una final y solo centrarme en hacer las cosas que me pide el entrenador.

¿Se esperaba estar en esta final cuando vio su nombre en la lista de Scariolo hace dos meses?

Ya estar en la lista era un premio para mí. Suponía seguir mejorando en mi carrera, seguir subiendo peldaños. Evidentemente sabíamos de la dificultad que entrañaba este Mundial, porque veías las plantillas de las selecciones y por nombres parecían muy superiores. Hasta nosotros mismos lo pensábamos. Serbia venía con todo, Australia tenía un muy buen conjunto, Francia y Grecia también... pero este equipo ha sacado el carácter que tiene y la unión entre todos, que es nuestra gran fuerza. Al final lo hemos conseguido, estamos en la final, pero ahora queremos ganar.

¿Cree que se les ha faltado un poco al respeto?

No. La gente puede opinar, como también lo hacemos nosotros. Al final todo el mundo hace su quiniela y sí que es verdad que teníamos bajas muy importantes y eso puede que hiciera dudar a la gente. Que no estén Pau, Sergio Rodríguez, Abrines o Mirotic se nota, porque son jugadores que en los últimos años han estado y han aportado muchísimo. Son bajas importantes, pero los que estamos lo hemos hecho bien y nos merecemos esta final.

¿Qué es eso de la familia, de lo que tanto hablan los veteranos?

Es la unión. La unión de los que llevan más años con los que hemos llegado hace poco. Esa conexión, esa química, es clave. Cuando entras en el vestuario te hacen partícipe de todo desde el primer día. Hacen que te sientas como en casa. En ningún momento crean ninguna diferencia o grupo. Todo el mundo está dentro del mismo núcleo y al sentirte a gusto e importante, rindes mejor.

¿Gane o pierda, qué se lleva Oriola de este Mundial?

Lo primero, once amigos. Once compañeros con los que he compartido muchas cosas durante todo este tiempo, pero también un Mundial de ensueño que queremos coronar con un oro. Nos lo merecemos por todo lo que hemos luchado.

¿Asusta el carácter de los argentinos?

No, porque nosotros también tenemos. A carácter no nos van a ganar. Somos España. Un equipo que está acostumbrado a jugar finales y estoy seguro de que nuestro carácter va a salir. También tenemos un poco de garra y un poco de huevos. Tenemos agresividad, fuerza y en los momentos importantes, este equipo se crece, está capacitado para ganar a cualquiera.