Mundial de baloncesto 2019 España, ante una oportunidad de oro La selección busca ante Argentina su segunda corona mundial, rivales inesperados tras haber protagonizado ambos un campeonato sorprendente

Seguir Emilio V. Escudero @emiliovescudero Pekín Actualizado: 15/09/2019 01:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España tiene otra cita con la historia este mediodía (14.00 horas, Cuatro y ABC.es). Domingo de inesperado protagonismo para la selección, que, tras una semana de exhibiciones, se ha plantado en la final del Mundial ante Argentina. Rival también con el que nadie contaba, que ha ido derribando gigantes camino del podio. Frente a frente, dos generaciones que parecían agotadas tras haber sido magníficos embajadores de su país por el mundo. Filosofías parecidas que hoy chocarán en la pista del Wukesong Arena con el oro como objetivo común. La gloria de la canasta mundial.

España, campeona ahora hace trece años, ha ido perdiendo piezas y regenerando el vestuario. Cediendo talento, pero aumentando su cohesión y su confianza como equipo. A Argentina le ha pasado un poco igual. Con Scola como único referente ya de la «Generación Dorada» que ganó el oro olímpico en Atenas 2004, aunque con el orgullo intacto y el relevo asomando en los brazos de Campazzo, Deck o el Pato Garino. «Somos un poco parecidos en el ADN. En la lucha y el corazón. Creo que las dos selecciones lo hemos demostrado durante mucho tiempo. Fueron la ‘Generación Dorada’ y ahora parecía que también iban a dar un paso atrás y ha sido lo contrario. Lo han dado hacia adelante, como nosotros», reconocía ayer Ricky Rubio, por cuya cabeza no pasa otro objetivo que el oro. «Yo llegué aquí con un sueño y lo estoy cumpliendo. Soñar a lo grande no te lo quita nadie y los límites a veces nos lo ponemos nosotros mismos en la cabeza. No debemos conformarnos. Sabemos que una medalla ya es segura y ese era un objetivo, pero queda un partido y tenemos que ganarlo», afirmaba el base ayer, muy centrado.

«Llegué aquí con un sueño y lo estoy cumpliendo. No debemos conformarnos. Hay que ganar.» Ricky Rubio

Se conocen bien ambos equipos, que ya se midieron en Ningbó en el penúltimo partido de preparación previo al Mundial. Allí se vivió un partido muy duro que terminó ganando España gracias a un final apoteósico del base catalán, autor de 15 puntos consecutivos. «Aquello puede ser una indicación, pero todo será diferente. En esencia, porque no estuvieron ni Campazzo, que es uno de sus jugadores más determinantes, ni Marc Gasol, que es muy importante para nosotros», explicó Scariolo, al que le preocupan muchas cosas de los argentinos, pero dos en especial. «¿Asesinos nosotros? El primero es Campazzo y el segundo, Scola. Los dos saben cómo matar. También Laprovittola y Deck, que salen desde el banquillo y cambian los partidos como Brussino y Garino», señaló el seleccionador.

España no se entrenó ayer y dedicó la jornada a descansar. «Hemos jugado dos prórrogas, pero lo hicimos cuatro horas antes que ellos», recordaba Scariolo. Porque a estas alturas, cualquier detalle cuenta y la gasolina que queda en el depósito es uno de ellos. No quiere pensar en la fatiga Marc Gasol, que disputará su encuentro 115 de la temporada. El más importante de su carrera con la selección. «Queda un partido más. Un último esfuerzo. Es una oportunidad de oro», reclamaba el catalán, que podría emular a Lamar Odom como el único jugador que ha ganado en el mismo año Mundial y anillo NBA.

Las dos mejores defensas

Si durante todo el campeonato Scariolo se ha hartado de hacer hincapié en la defensa, en el partido de esta tarde será más importante que nunca. Se miden los dos equipos que menos puntos permiten a su rival, por lo que mantener la intensidad se antoja clave, pero es que Argentina también es uno de los que anota con mayor facilidad. «Tenemos poderío ofensivo y será un dolor de cabeza para España. Tenemos que tener la mente fría, el corazón caliente y controlar las emociones un poco», expuso Campazzo, líder junto a Scola de esta albiceleste que busca su primer oro en un Mundial.

Caminos entrelazados que vuelven a verse hoy cara a cara cuando nadie lo esperaba. Con un premio mayúsculo en juego. Una oportunidad de oro que quizá no se les vuelva a presentar y que los dos quieren aprovechar.