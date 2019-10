Aún no ha arrancado la temporada regular de la NBA pero los equipos de la liga estadounidense de baloncesto ya están en marcha jugando partidos de preparación. Ya se han visto repasos importantes, esperados debuts como el de Zion Williamson, y feas jugadas como la que protagonizó Marcus Morris.

El nuevo jugador de los New York Knicks fue sancionado con una falta flagrante del tipo dos y expulsado después de golpear a su defensor, Justin Anderson, de los Washington Wizards, con la pelota en la cabeza.

El pelotazo llegó incluso después de dos intentos del de los Knicks de golpear a su rival con el codo. Ambos habían mantenido ya un par de cruces de palabras durante el partido antes del pique definitivo. Afortunadamente el de los Wizards logró mantener la cabeza algo más fría.

Los de Nueva York ganaron el choque por 99-104 y tras la bocina el protagonista de la fea acción explicó que Anderson le había «dicho algunas cosas» que habían provocado esa «reacción exagerada». «Tengo que ser más listo y dar un mejor ejemplo», reconoció.

Streetball.



Marcus Morris got ejected for purposely hitting Justin Anderson in the head with the ball 😳 pic.twitter.com/mOEDsajWCH