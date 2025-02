José Manuel Calderón se retira del baloncesto

José Manuel Calderón , que se encontraba sin equipo, se retira del baloncesto , según ha adelantado el Washington Post, aunque seguirá ligado a este deporte porque el extremeño, uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español, pasará a ser asistente de Michele Roberts, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de la NBA. Calderón participó en la conquista del Mundial de 2006 con la selección española, con la que ganó otras siete preseas entre Juegos Olímpicos y Eurobasket.

Nacido en la localidad pacense de Villanueva de la Serena (28 de septiembre de 1981), el base jugó en el CB Lucentum Alicante (1999-2001), Baloncesto Fuenlabrada (2001-2002) y Tau Cerámica (2002-2005) antes de dar el salto a la NBA, donde ha permanecido 14 temporadas, para fichar por los Toronto Raptors (2005-2013). No fue su único equipo en la mejor liga del mundo porque José Manuel Calderón también formó parte de las plantillas de Detroit Pistons (2013), Dallas Mavericks (2013-2014), New York Knicks (2014-2016), Los Angeles Lakers (2016-2017), Atlanta Hawks (2017) Cleveland Cavaliers (2017-2018) y otra vez Detroit Pistons (2018-2019), su último equipo. El extremeño es el segundo baloncestista español con más años en la NBA, solo superado por el gigante Pau Gasol, que se ya acerca a la veintena.

Calderón, oro Mundial en 2006

Con la selección española, José Manuel Calderón , además del oro en el Mundial de 2006, se colgó tres medallas olímpicas: dos de plata (2008 y 2012) y una de bronce (2016). Además ganó cuatro medallas en Europeos: el oro en Lituania (2011), dos platas (2003 y 2007) y un de bronce en el Eurobasket de Eslovenia 2013. En total, ocho medallas y 193 partidos con la selección absoluta, el séptimo jugador que más encuentros ha disputado con el equipo nacional. En España, donde debutó con 18 años en la ACB, ganó una Copa del Rey con el TAU Cerámica en la temporada 2003-2004.

Después de haber pasado los últimos meses a la espera de una oportunidad para continuar en la mejor liga del mundo, Calderón cuelga las botas para estrenar una nueva vida en los despachos , ya que se convertirá en asesor especial de la directora ejecutiva de la asociación de jugadores de la NBA, Michel Roberts , según la prensa estadounidense. ««Salí de mi casa cuando tenía 13 años, era profesional del baloncesto a los 17 y he estado jugando al baloncesto desde entonces. No había tiempo para los despachos. [...] Este nuevo puesto de trabajo es perfecto para una transición. Puedo tocar un poco de todo, desde las operaciones de baloncesto hasta las finanzas y el área internacional. Así podré decidir lo que realmente me gusta para el futuro», ha explicado al Washington Post.