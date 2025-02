El enfado del mito Sabonis con Rusia: «Nunca más en nuestras vidas podremos creer a estos mentirosos»

Las reacciones del mundo del deporte a la guerra en Ucrania están siendo muchas y en general contundentes contra la agresión del ejército ruso. La última la ha protagonizado un mítico jugador de baloncesto que triunfó en el Real Madrid, en la NBA estadounidense y que llegó a defender los colores de la Unión Soviética antes de su disolución. Se trata del lituano Arvydas Sabonis , que tras la independencia de su país pasó a defender sus colores.

Como buen conocedor de la mentalidad rusa y afectado por lo que está ocurriendo en Ucrania por la identificación de Lituania con el sufrimiento ucraniano, el exjugador de 57 años se mostró abiertamente crítico con el país gobernado por Vladimir Putin.

«Nunca más en nuestras vidas podremos creer a estos mentirosos. Palomas de la paz... ¡Un país de paz! ¿Hay paz aquí? ¿Bombardear niños y personas libres? Sin palabras. No tengo ningún deseo de comunicarme con ellos», clamó Sabonis en una charla con el medio 15min.lt de su país , que celebró el pasado viernes su día de la independencia.

Durante la entrevista, reconoció que había conversado con Alexander Volkov, exjugador ucraniano que ahora viste el uniforme militar para defender a su país, pero no con ningún ruso: « Todos están desequilibrados ». «Las estadísticas muestran que el 70 por ciento de los rusos apoyan esta guerra. Por supuesto, espero que este número sea mucho más bajo. ¿Quién entiende la situación? No cambiarás la opinión de los demás. Rusia ha demostrado al mundo entero que no podemos creer en este país», argumentó.

El legendario exjugador compartió su opinión de que «no hay duda de que los clubes rusos deben ser excluidos de la Euroliga. Y es difícil decir cuándo podrán regresar. No está claro qué sucederá con esta guerra». Al tiempo que reconoció «no tener idea de cómo podrían practicar deportes los ucranianos junto a los rusos en el futuro». «Es difícil imaginar un escenario así. Ahora los eslavos están matando eslavos. Dos eslavos atacaron a un eslavo. Es cruel. Hermano mata a hermano », agregó.