Liverpool 3 - Atlético 2

Van Dijk descifra el factor Llorente

LIGA DE CAMPEONES | FASE LIGA - JORNADA 1

El gol del neerlandés en el descuento tumba a un Atlético que se repuso al tempranero 2-0 con un nuevo doblete del madrileño en Anfield

Simeone, expulsado por encararse con Anfield: «Te insultan todo el partido y no puedes decir nada»

Clasificación y resultados de la Champions

Van Dijk remata para anotar el 3-2 EFE
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Rema y rema el Atlético de Madrid en su visita a Anfield, pero acaba muriendo en la orilla por un gol de Van Dijk en el descuento. Robertson y Salah construyen una doble ventaja inglesa en los primeros diez minutos, tras lo que aparece un ... estelar Llorente para igualar el encuentro con un nuevo doblete en el mismo escenario que hace seis años. Un saque de esquina con el partido agonizando pone una cierre amargo a la esforzada remontada rojiblanca, tras la cual Simeone es expulsado por encararse con la grada.

Comentarios
0
