Van Dijk descifra el factor Llorente

Rema y rema el Atlético de Madrid en su visita a Anfield, pero acaba muriendo en la orilla por un gol de Van Dijk en el descuento. Robertson y Salah construyen una doble ventaja inglesa en los primeros diez minutos, tras lo que aparece un ... estelar Llorente para igualar el encuentro con un nuevo doblete en el mismo escenario que hace seis años. Un saque de esquina con el partido agonizando pone una cierre amargo a la esforzada remontada rojiblanca, tras la cual Simeone es expulsado por encararse con la grada.

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid Liga de Campeones | Fase liga - Jornada 1 Liverpool: Alisson; Frimpong (Bradley, min.58), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, min.87); Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz (Ngumoha, min.74); Salah, Isak (Ekitiké, min.58) y Gakpo (Mac Allister, min.58).

Alisson; Frimpong (Bradley, min.58), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, min.87); Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz (Ngumoha, min.74); Salah, Isak (Ekitiké, min.58) y Gakpo (Mac Allister, min.58). At. Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, Gallagher (Molina, min.61), Barrios, Nico González (Pubill, min.77); Raspadori (Koke, min.52) y Griezmann (Sorloth, min.61).

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, Gallagher (Molina, min.61), Barrios, Nico González (Pubill, min.77); Raspadori (Koke, min.52) y Griezmann (Sorloth, min.61). Goles: 1-0, min.4: Robertson. 2-0, min.6: Salah. 2-1, min.45+3: Llorente. 2-2, min.81: Llorente. 3-2, min.90+2: Van Dijk.

1-0, min.4: Robertson. 2-0, min.6: Salah. 2-1, min.45+3: Llorente. 2-2, min.81: Llorente. 3-2, min.90+2: Van Dijk. Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Expulsó con roja directa a Simeone (mi.90+3). Amonestó con tarjeta amarilla a Bradley (min.70) por parte del Liverpool, y a Le Normand (min.32) y Lenglet (min.45+4) en el Atlético de Madrid.

Acoge un escenario inigualable como Anfield el estreno europeo de Liverpool y Atlético, para el que Simeone sienta a un todavía no recuperado Hancko, Koke y Sorloth para dar entrada a Javi Galán, Gallagher y Raspadori. Fuera cual fuera el plan inicial que tenía en la cabeza el argentino, apenas tarda diez minutos en irse quedar obsoleto, el tiempo que tarda el conjunto 'red' en golpear dos veces.

La primera, una peligrosa falta cometida por Lenglet y asumida por Salah, cuyo afortunado disparo rebota en Robertson y se encamina hacia la portería. Todavía se palpaba la ropa el Atlético cuando una nueva aparición del egipcio, con la inestimable ayuda de una zaga rojiblanca endeble, supone el segundo tanto inglés. Un sencillo regate ante Galán, una pared con el omnipresente Gravenberch y un esprint para dejar atrás al lateral, Nico y Gallagher elevan todavía más la montaña a escalar para los de Simeone.

Tardan los rojiblancos un cuarto de hora y una doble desventaja en el marcador en presentarse en el partido, pero lo hacen. Bien por mérito atlético o por una cierta relajación en el Liverpool, pero consigue el conjunto madrileño desquitarse la presión inglesa y encadenar posesiones. Eso sí, casi todas ellas concluidas con centro que no ponen en ningún aprieto a la defensa 'red'.

Pero cuando los de Arne Slot vuelven a apretar el acelerador, el Atlético se ve superado, especialmente a través del agobio que siente en un centro del campo dominado por camisetas rojas. Recuperado del susto por sufrir un penalti en contra por una supuesta mano de Lenglet, anulado tras la intervención del VAR, llega el momento de resistir al empuje local. La primera aparición determinante de Wirtz, asociado con Isak en la pareja de los 275 millones, le brinda el gol en bandeja a Frimpong, pero el disparo del neerlandés contacta con el aire en vez de con el balón.

Un regalo que aprovechan los rojiblancos para meterse en el encuentro antes del descanso. Barrios, que acumulaba varias pérdidas temerarias, se inventa un pase genial hacia Raspadori que coge desprevenida a la zaga del Liverpool. El italiano asiste a Llorente, quien en su regreso a Anfield seis temporadas después se reencuentra con el gol en la misma portería que presenció su inolvidable doblete.

Koke ya se preparaba para ingresar en el césped tras el entretiempo, pero el tanto casi sobre la bocina retrasa su entrada siete minutos. Lo hace en el momento en el que el Liverpool vuelve a hacer sonar las trompetas a través de una presión asfixiante y un ritmo incesante, aunque sin llegar a incomodar a Oblak como en la primera mitad. Simeone apuesta por dar entrada a Molina y Sorloth y ubicar a Llorente en la medular junto al capitán, una apuesta que aumenta las prestaciones de los suyos de la mano del riesgo que asumen. Un paso adelante que cerca están de castigar los ingleses, aunque su fulminante contraataque concluye en Salah, que esta vez se topa con el palo.

La amenaza del Liverpool al espacio es constante y las mejores sensaciones y datos de posesión del Atlético no se traducen en opciones con las que buscar el gol. Lo que permite al combinado 'red' recuperar el dominio y aplicarle anestesia al encuentro, pero no contaba con volver a encontrarse con el factor Llorente. El madrileño, ahora ubicado en el centro, recibe un balón rechazado en la frontal del área y, sin pensarlo ni un segundo, conecta un potente remate que, tras tocar lo justo en Mac Allister, acaba en la portería de Alisson.

Se las prometía muy felices el Atlético, que se defendía con todo, cinco defensa incluidos, para defender un empate que sabía a victoria. Pero el Liverpool, a pesar del golpe sufrido, se ha visto en esta situación en todos los partidos disputados en Premier hasta la fecha. Y lo resuelve de la misma manera, con un gol en los últimos minutos para llevarse el triunfo. Esta vez, gracias al salto imperial de Van Dijk en un córner, que hunde al Atlético en la orilla tras remar y remar.