Fútbol
Liverpool - Atlético de Madrid, estadísticas del partido de la Liga de Campeones
Liga de campeones
Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Liverpool - Atlético de Madrid de hoy
LIVEntrenador:
Arne Slot4-2-3-1
1
305426
838
11718
9
13
14241521
208423
227
ATMEntrenador:
Diego Simeone4-4-2
Estadísticas
72.3%LIV
27.7%ATM
2 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
1 Asistencias de gol 0
1 Faltas cometidas 1
1 Faltas recibidas 1
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
33 Pases correctos 9
1 Pases fallados 4
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
