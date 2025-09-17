Suscribete a
Liverpool
  • P. Barrios (3') (PP)
2
0
1ª parte
Atlético
Liga de Campeones. Ronda eliminatoria. Jornada 1 Miércoles 17/09 21:00h. Árbitro Maurizio Mariani. Estadio Anfield Road. Canal Movistar Liga de Campeones

Fútbol

Liverpool - Atlético de Madrid, estadísticas del partido de la Liga de Campeones

Liga de campeones

Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Liverpool - Atlético de Madrid de hoy

Liverpool

LIV

Entrenador:
Arne Slot4-2-3-1
  1. Alisson
    Portero    1
  2. Jeremie Frimpong
    Defensa    30
  3. Ibrahima Konaté
    Defensa    5
  4. Virgil Van Dijk
    Defensa    4
  5. Robertson
    Defensa    26
  6. Dominik Szoboszlai
    Centrocampista    8
  7. Ryan Gravenberch
    Centrocampista    38
  8. Salah
    Centrocampista    11
  9. Florian Wirtz
    Centrocampista    7
  10. Cody Gakpo
    Centrocampista    18
  11. Alexander Isak
    Delantero    9
1
305426
838
11718
9
13
14241521
208423
227
Atlético

ATM

Entrenador:
Diego Simeone4-4-2
  1. 13Oblak
    Portero
  2. 14M. Llorente
    Defensa
  3. 24Le Normand
    Defensa
  4. 15Lenglet
    Defensa
  5. 21Javi Galán
    Defensa
  6. 20Giuliano Simeone
    Centrocampista
  7. 8P. Barrios
    Centrocampista
  8. 4C. Gallagher
    Centrocampista
  9. 23Nico González
    Centrocampista
  10. 22G. Raspadori
    Delantero
  11. 7Griezmann
    Delantero
Estadísticas
72.3%LiverpoolLIV
27.7%ATMAtlético
2 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
1 Asistencias de gol 0
1 Faltas cometidas 1
1 Faltas recibidas 1
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
33 Pases correctos 9
1 Pases fallados 4
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

0
