Simeone, expulsado por encararse con Anfield: «Te insultan todo el partido y no puedes decir nada»

El Atlético de Madrid saldó su debut europeo con una derrota de las que aúnan amargura por el resultado y satisfacción por la reacción del equipo. Cuando el tanto en el descuento de Van Dijk arrebataba a Llorente su papel de héroe tras un nuevo doblete para empatar el encuentro, las cámaras enfocaron a Simeone completamente desencajado y enfrentado con Anfield, concretamente con la parte de la grada situada junto a sun banquillo.

El colegiado expulsó con roja directa al argentino, que insistía en hacerle el gesto de la peineta al árbitro una y otra vez para explicarle el porqué de su airada reacción. El italiano Mariani desoyó a Simeone, que abandonó el terreno de juego antes de tiempo y tuvo que esperar unos minutos para dar su versión de lo ocurrido. «Te insultan todo el partido y no puedes decir nada porque eres el entrenador. No es justificable mi reacción al insulto, pero no sabes lo que son 90 minutos en los que te insultan todo el tiempo, te giras con el gol y te sigan insultando», explicó el técnico rojiblanco, confiado en que el Liverpool «pueda mejorar eso» y en que el autor de dichos insultos «tenga sus consecuencias».

«De la misma manera que luchamos contra el racismo, también podríamos pelear contra los insultos que se reciben durante todo el partido....no es fácil soportarlos. No debo reaccionar así, pero no es fácil, soy una persona», sentenció.

La expulsión de Simeone tras el gol de Van Dijk.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/t7lNu8F75f — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2025

Sobre el partido, el entrenador atlético se marchó con el sabor amargo de perder el partido pero satisfecho con el espíritu de los suyos. «El equipo no empezó bien. No tuvimos fortuna con el primer gol, nos sacó de lo que teníamos planeado. Después del segundo, con espíritu, trabajo y calidad empezaron a igualar el partido. El 2-1 ya era alentador y en el segundo tiempo fuimos subiendo el nivel desde el juego y la tranquilidad», con unos futbolistas que se están adaptando a lo que quiere Simeone. «Si tenemos que perder, que sea así», concluyó el técnico rojiblanco.

Por su parte, Llorente se mostró autocrítico con el comienzo de partido del Atlético y apenado por el poco resultado de su reacción posterior. «Es una pena porque no hemos dejado de creer, lo hemos intentado hasta el final. No podemos salir cómo hemos salido, se te pone muy cuesta arriba. Luego hemos demostrado que si estamos juntos con las ideas claras podemos pelear con cualquier equipo, aunque no ha valido para nada», comentó el madrileño, que regresaba a Anfield seis años después con un nuevo doblete para liderar a los suyos. «Yo pienso en ganar y en que el equipo esté bien. Los dos goles han servido para poco».