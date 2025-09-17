Liverpool - Atlético de Madrid, en directo: resultado y goles del partido de Champions League hoy

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sigue en directo cómo va el Liverpool - Atlético de Madrid, partido de la Champions, miércoles 17 de septiembre.

21:08 Minuto 6. Liverpool 2-0 Atlético de Madrid. ¡GOOOOOOOOOOOL DE SALAAAAAAH! ¡Doblete del egipcio en menos de seis minutos! Simeone anima a los suyos desde el banquillo. Pared entre toda la defensa de Salah y Gravenberch que termina con el extremo red plantándose en el área. Ha empezado dormido el Atlético de Madrid.

21:06 Minuto 5. Liverpool 1-0 Atlético de Madrid. Pablo Barrios no estuvo bien en la barrera Estaba más pendiente de no darle con la mano que de cubrir la parte baja.

21:05 Minuto 3. Liverpool 1-0 Atlético de Madrid. ¡GOOOOOOOOOL DE SALAAAAAAH! Carambola en la barrera que provoca que el lanzamiento horroroso y raso del egipcio se meta en la portería de Oblak. No puede hacer nada el guardameta colchonero. Que mala fortuna ha tenido el equipo del Cholo.

21:03 Minuto 2. Liverpool 0-0 Atlético de Madrid. Falta de Lenglet La primera falta del partido fue del francés a Gravenberch. Está cerca de la frontal.

21:03 Minuto 1. Liverpool 0-0 Atlético de Madrid. Toca el Liverpool Se mete en su campo el equipo colchonero. Era de esperar el planteamiento.

21:01 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

21:00 Frimpong también debuta con el Liverpool en Champions League Szoboszlai le cede el lateral derecho, para ponerse en la medular ante la baja de Mac Allister.

21:00 El 'Nunca caminarás solo' sonó como nunca Eclipsó por momentos el himno de la Champions League.

20:59 ¡SUUUUUEEEEEENAAAAAAAA EL HIMNOOO DE LA CHAMPIONSSSSS! Suenan pitos desde la grada porque quieren que se escuchen sus cánticos. Parece que lo han conseguido.

20:58 ¡SAAAALTAN LOS PROTAGONISTAS AL CAMPOOOO! Ambientaaazooooo en Anfieeeldddddd. Que espectáculo de estadio.

20:57 Raspadori debuta como titular con el Atlético de Madrid en Champions Ruggeri, Pubill y Hancko esperarán su oportunidad en el banquillo.

20:53 A Miranda no se le olvida su debut en Champions con el Atlético de Madrid View this post on Instagram A post shared by Miranda 👊🏼 (@miranda023)

20:53 Griezmann se pone a punto para el choque Ya han terminado de calentar los jugadores del Atlético de Madrid.

20:52 La diferencia de inversión entre ambos supera los 305 millones de euros

20:51 El Atlético de Madrid no se olvidó de Diogo Jota Koke y Enrique Cerezo depositaron un ramo de flores en el memorial instalado en Anfield por el malogrado jugador portugués.

20:51 El debut de los 150 millones de euros El delantero sueco debuta con el Liverpool en Champions League.

20:50 Simeone sobre el Liverpool: «Es un equipo valiente»

20:49 Hay alguien que ya sabe lo que es ganar una Champions con el Liverpool: Se lo cuenta a Arne Slot

20:49 Griezmann: «Tenemos que ser nosotros mismos trabajando» «Estando juntitos y aprovechando las oportunidades que nos dejen».

20:48 Equipo arbitral: Principal: Maurizio Mariani. VAR: Marco Di Bello.

20:47 Cara de concentración del Cholo a su llegada a Anfield

20:47 Imágenes del calentamiento del Liverpool

20:46 Los suplentes de hoy: Liverpool: Mamardashvili, Woodman, Bradley, Joe Gómez, Leoni, Kerkez, Mac Allister, Endo, Ngumoha, Danns y Ekitike. Atlético de Madrid: Musso, Esquivel, Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Taufik, Koke, Rayane Belaid, Carlos Martín y Sorloth.

20:46 Esta es la alineación del Liverpool Arne Slot sale casi con su once de gala. Debuta Isak como titular en los Reds. No está el argentino Mac Allister y en su lugar aparece Szoboszlai en la medular, que deja el carril diestro para Frimpong.

20:44 Esta es la alineación del Atlético de Madrid El Cholo Simeone apuesta por Javi Galán como lateral izquierdo y Raspadori en un ataque por la sensible ausencia de Julián Álvarez. También reaparece Gallagher en sala de máquinas.