Liverpool - Atlético de Madrid, en directo: resultado y goles del partido de Champions League hoy
Liga de campeones
Sigue en directo cómo va el Liverpool - Atlético de Madrid, partido de la Champions, miércoles 17 de septiembre
Minuto 6. Liverpool 2-0 Atlético de Madrid. ¡GOOOOOOOOOOOL DE SALAAAAAAH!
¡Doblete del egipcio en menos de seis minutos! Simeone anima a los suyos desde el banquillo. Pared entre toda la defensa de Salah y Gravenberch que termina con el extremo red plantándose en el área. Ha empezado dormido el Atlético de Madrid.
Minuto 5. Liverpool 1-0 Atlético de Madrid. Pablo Barrios no estuvo bien en la barrera
Estaba más pendiente de no darle con la mano que de cubrir la parte baja.
Minuto 3. Liverpool 1-0 Atlético de Madrid. ¡GOOOOOOOOOL DE SALAAAAAAH!
Carambola en la barrera que provoca que el lanzamiento horroroso y raso del egipcio se meta en la portería de Oblak. No puede hacer nada el guardameta colchonero. Que mala fortuna ha tenido el equipo del Cholo.
Minuto 2. Liverpool 0-0 Atlético de Madrid. Falta de Lenglet
La primera falta del partido fue del francés a Gravenberch. Está cerca de la frontal.
Minuto 1. Liverpool 0-0 Atlético de Madrid. Toca el Liverpool
Se mete en su campo el equipo colchonero. Era de esperar el planteamiento.
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
Frimpong también debuta con el Liverpool en Champions League
Szoboszlai le cede el lateral derecho, para ponerse en la medular ante la baja de Mac Allister.
El 'Nunca caminarás solo' sonó como nunca
Eclipsó por momentos el himno de la Champions League.
¡SUUUUUEEEEEENAAAAAAAA EL HIMNOOO DE LA CHAMPIONSSSSS!
Suenan pitos desde la grada porque quieren que se escuchen sus cánticos. Parece que lo han conseguido.
¡SAAAALTAN LOS PROTAGONISTAS AL CAMPOOOO!
Ambientaaazooooo en Anfieeeldddddd. Que espectáculo de estadio.
Raspadori debuta como titular con el Atlético de Madrid en Champions
Ruggeri, Pubill y Hancko esperarán su oportunidad en el banquillo.
A Miranda no se le olvida su debut en Champions con el Atlético de Madrid
Griezmann se pone a punto para el choque
Ya han terminado de calentar los jugadores del Atlético de Madrid.
La diferencia de inversión entre ambos supera los 305 millones de euros
El Atlético de Madrid no se olvidó de Diogo Jota
Koke y Enrique Cerezo depositaron un ramo de flores en el memorial instalado en Anfield por el malogrado jugador portugués.
El debut de los 150 millones de euros
El delantero sueco debuta con el Liverpool en Champions League.
Simeone sobre el Liverpool: «Es un equipo valiente»
Hay alguien que ya sabe lo que es ganar una Champions con el Liverpool: Se lo cuenta a Arne Slot
Griezmann: «Tenemos que ser nosotros mismos trabajando»
«Estando juntitos y aprovechando las oportunidades que nos dejen».
Equipo arbitral:
Principal: Maurizio Mariani.
VAR: Marco Di Bello.
Cara de concentración del Cholo a su llegada a Anfield
Imágenes del calentamiento del Liverpool
Los suplentes de hoy:
Liverpool: Mamardashvili, Woodman, Bradley, Joe Gómez, Leoni, Kerkez, Mac Allister, Endo, Ngumoha, Danns y Ekitike.
Atlético de Madrid: Musso, Esquivel, Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Taufik, Koke, Rayane Belaid, Carlos Martín y Sorloth.
Esta es la alineación del Liverpool
Arne Slot sale casi con su once de gala. Debuta Isak como titular en los Reds. No está el argentino Mac Allister y en su lugar aparece Szoboszlai en la medular, que deja el carril diestro para Frimpong.
Esta es la alineación del Atlético de Madrid
El Cholo Simeone apuesta por Javi Galán como lateral izquierdo y Raspadori en un ataque por la sensible ausencia de Julián Álvarez. También reaparece Gallagher en sala de máquinas.
Bienvenidos al Liverpool - Atlético de Madrid
Hoy los del Cholo Simeone se estrenan en la Champions League 2025-26 ante todo un Liverpool en Anfield, estadio emblemático de Europa en el que se sabe que no hay victoria fácil.
