El PSOE envía a Zapatero a Suiza para reunirse con Puigdemont tras el ultimátum de Junts
Liga de Campeones. Ronda eliminatoria. Jornada 1 Miércoles 17/09 21:00h. Árbitro Maurizio Mariani. Estadio Anfield Road. Canal Movistar Liga de Campeones

Liverpool - Atlético de Madrid, en directo: resultado y goles del partido de Champions League hoy

Sigue en directo cómo va el Liverpool - Atlético de Madrid, partido de la Champions, miércoles 17 de septiembre

Javier Alberca

Sigue en directo cómo va el Liverpool - Atlético de Madrid, partido de la Champions, miércoles 17 de septiembre.

21:08

Minuto 6. Liverpool 2-0 Atlético de Madrid. ¡GOOOOOOOOOOOL DE SALAAAAAAH!

¡Doblete del egipcio en menos de seis minutos! Simeone anima a los suyos desde el banquillo. Pared entre toda la defensa de Salah y Gravenberch que termina con el extremo red plantándose en el área. Ha empezado dormido el Atlético de Madrid.

21:06

Minuto 5. Liverpool 1-0 Atlético de Madrid. Pablo Barrios no estuvo bien en la barrera

Estaba más pendiente de no darle con la mano que de cubrir la parte baja.

21:05

Minuto 3. Liverpool 1-0 Atlético de Madrid. ¡GOOOOOOOOOL DE SALAAAAAAH!

Carambola en la barrera que provoca que el lanzamiento horroroso y raso del egipcio se meta en la portería de Oblak. No puede hacer nada el guardameta colchonero. Que mala fortuna ha tenido el equipo del Cholo.

21:03

Minuto 2. Liverpool 0-0 Atlético de Madrid. Falta de Lenglet

La primera falta del partido fue del francés a Gravenberch. Está cerca de la frontal.

21:03

Minuto 1. Liverpool 0-0 Atlético de Madrid. Toca el Liverpool

Se mete en su campo el equipo colchonero. Era de esperar el planteamiento.

21:01

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

21:00

Frimpong también debuta con el Liverpool en Champions League

Szoboszlai le cede el lateral derecho, para ponerse en la medular ante la baja de Mac Allister.

21:00

El 'Nunca caminarás solo' sonó como nunca

Eclipsó por momentos el himno de la Champions League.

20:59

¡SUUUUUEEEEEENAAAAAAAA EL HIMNOOO DE LA CHAMPIONSSSSS!

Suenan pitos desde la grada porque quieren que se escuchen sus cánticos. Parece que lo han conseguido.

20:58

¡SAAAALTAN LOS PROTAGONISTAS AL CAMPOOOO!

Ambientaaazooooo en Anfieeeldddddd. Que espectáculo de estadio.

20:57

Raspadori debuta como titular con el Atlético de Madrid en Champions

Ruggeri, Pubill y Hancko esperarán su oportunidad en el banquillo.

20:53

A Miranda no se le olvida su debut en Champions con el Atlético de Madrid

20:53

Griezmann se pone a punto para el choque

Ya han terminado de calentar los jugadores del Atlético de Madrid.

20:52

La diferencia de inversión entre ambos supera los 305 millones de euros

20:51

El Atlético de Madrid no se olvidó de Diogo Jota

Koke y Enrique Cerezo depositaron un ramo de flores en el memorial instalado en Anfield por el malogrado jugador portugués.

20:51

El debut de los 150 millones de euros

El delantero sueco debuta con el Liverpool en Champions League.

20:50

Simeone sobre el Liverpool: «Es un equipo valiente»

20:49

Hay alguien que ya sabe lo que es ganar una Champions con el Liverpool: Se lo cuenta a Arne Slot

20:49

Griezmann: «Tenemos que ser nosotros mismos trabajando»

«Estando juntitos y aprovechando las oportunidades que nos dejen».

20:48

Equipo arbitral:

Principal: Maurizio Mariani.

VAR: Marco Di Bello.

20:47

Cara de concentración del Cholo a su llegada a Anfield

20:47

Imágenes del calentamiento del Liverpool

20:46

Los suplentes de hoy:

Liverpool: Mamardashvili, Woodman, Bradley, Joe Gómez, Leoni, Kerkez, Mac Allister, Endo, Ngumoha, Danns y Ekitike.

Atlético de Madrid: Musso, Esquivel, Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Taufik, Koke, Rayane Belaid, Carlos Martín y Sorloth.

20:46

Esta es la alineación del Liverpool

Arne Slot sale casi con su once de gala. Debuta Isak como titular en los Reds. No está el argentino Mac Allister y en su lugar aparece Szoboszlai en la medular, que deja el carril diestro para Frimpong.

20:44

Esta es la alineación del Atlético de Madrid

El Cholo Simeone apuesta por Javi Galán como lateral izquierdo y Raspadori en un ataque por la sensible ausencia de Julián Álvarez. También reaparece Gallagher en sala de máquinas.

20:43

Bienvenidos al Liverpool - Atlético de Madrid

Hoy los del Cholo Simeone se estrenan en la Champions League 2025-26 ante todo un Liverpool en Anfield, estadio emblemático de Europa en el que se sabe que no hay victoria fácil.

