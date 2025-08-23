Suscribete a
El Atlético se lleva una bronca de su público

ATLÉTICO DE MADRID

Sorloth salió como titular y despejó dudas sobre su capacidad rematadora

Otro petardazo del Atlético

Sorloth, anotando el primer tanto en el Atlético - Elche (1-1)
Sorloth, anotando el primer tanto en el Atlético - Elche (1-1) afp

Pablo Pizarro

El Atlético de Madrid no pasa del empate ante el Elche (1-1) y finaliza sus dos primeras jornadas sin conocer la victoria. El jugador más destacado del conjunto de Simeone en el encuentro fue Alexander Sorloth. Notablemente ovacionado por la afición cuando anunciaron su ... nombre por megafonía antes de iniciar el encuentro, el noruego cumplió sobre el terreno de juego, adelantando a su equipo en el minuto 8. Es cierto que el gigante escandinavo tuvo más ocasiones en el encuentro, pero fue el único futbolista del cuadro madrileño que consiguió subir un tanto al marcador. Pese a eso el Atlético se llevó una bronca de su público al final del partido.

