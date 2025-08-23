El Atlético se lleva una bronca de su público

El Atlético de Madrid no pasa del empate ante el Elche (1-1) y finaliza sus dos primeras jornadas sin conocer la victoria. El jugador más destacado del conjunto de Simeone en el encuentro fue Alexander Sorloth. Notablemente ovacionado por la afición cuando anunciaron su ... nombre por megafonía antes de iniciar el encuentro, el noruego cumplió sobre el terreno de juego, adelantando a su equipo en el minuto 8. Es cierto que el gigante escandinavo tuvo más ocasiones en el encuentro, pero fue el único futbolista del cuadro madrileño que consiguió subir un tanto al marcador. Pese a eso el Atlético se llevó una bronca de su público al final del partido.

A pesar de las nuevas incorporaciones a las filas rojiblancas con los 200 millones de euros de inversión, el nombre de Alexander Sorloth es uno de los más sonados desde el primer partido de liga entre Espanyol y Atlético (1-2).

Esto se debe al poco protagonismo que el noruego tuvo en el primer duelo de la temporada, jugando tan solo 8 minutos. El delantero fue el segundo máximo goleador del club madrileño durante el pasado curso, con un total de 20 goles.

Pese a las impresionantes cifras en su primera campaña como futbolista del Atlético de Madrid, el escandinavo no se ha terminado de asentar como indiscutible en el once de Simeone por alguna razón.

«Sorloth, la semana pasada estaba con el isquiotibial cargado y no participo de algunos entrenamientos y entrenó una o dos veces en el final de la semana», respondió Simeone en la rueda de prensa previa al partido del Elche, cuando le preguntaron por el noruego y por los rumores sobre su posible salida ante la falta de minutos.

Tras finalizar el encuentro, el estadio se vacío al instante y una estridente pitada retumbó por todo el Riyadh Air Metropolitano, mientras que el puñado de aficionados ilicitanos que acompañaron a su equipo a la capital española se quedaron a celebrar su segundo empate contra un club de la zona alta de la Primera División, coreando al unísono: «¡Elche, Elche!».