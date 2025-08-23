Otro petardazo del Atlético

Un punto de seis, muy poco fútbol y la sensación de más de lo mismo. El Atlético de la temporada número quince de Simeone no arranca y el saldo es preocupante. Nadie gana ligas en agosto, pero quizás si se empiezan a perder. Un ... triste 1-1 ante un Elche que da gusto verle jugar.

El partido se rompió bastante pronto. En el 8, un pase al espacio de Hancko hacia Sorloth desnudó las carencias defensivas de John. Más rápido y más listo el noruego, y algo pardillo Dituro. El portero argentino se quedó en tierra de nadie en su conato de salida y le ofreció al ariete rojiblanco todo su lado izquierdo. Ahí remato Sorloth. 1-0.

Se abrazó Simeone a Hancko, por el atrevimiento de conducir hasta la divisoria, levantar la cabeza y esperar el movimiento de un compañero en un pase que rompió las dos línea defensivas de un Elche valiente y atrevido. Veremos hasta dónde le da al equipo de Sarabia su atractiva propuesta, pero se agradece que equipos recién ascendidos se planten en los campos de Primera con ganas de boxear y no de jugar al frontón.

Tuvo el Atlético el 2-0 en el 14, en un claro mano a mano de Sorloth que abortó la pierna derecha de Dituro, la misma con la que golpeó el noruego. Por ahí se explica su mordido remate. Error que penalizaría doble. Sesenta segundos después, Rafa Mir no perdonaría y empataría a uno.

Contragolpe del Elche iniciado por Febas, seguido por Álvaro Rodríguez y finalizado por el ex del Valencia. Tiralíneas ilicitano ante un repliegue defensivo nefasto del Atlético, que tenía ventaja de cuatro contra dos, pero en lugar de perseguir rivales, persiguió sombras.

El 1-1 reflejaba lo que era el partido. De área a área y tiro porque me toca. El balón pasaba poco por el mediocampo, y sí lo hacía era el Elche el que elegía darle algo de poso a un partido de ida y vuelta que no le gustaba demasiado a Simeone. Cardoso no rascaba bola y Julián estaba sorprendentemente desaparecido. Solo un primer toque para montar una contra y demasiados errores no forzados y regates no consumados.

Aún así, la tuvo Giluiano en dos ocasiones para mandar al Atlético con ventaja al descanso, pero en ambas ni siquiera exigió a Dituro. Una fuera, otra al palo.

La segunda mitad fue totalmente distinta. El Elche mutó de piel por completo, retrasó todas sus líneas a campo propio y decidió apostarlo todo a llevarse un punto del Metropolitano. No era mal premio teniendo en cuenta el estadio y el rival. Un Atlético que no lograba quitarle el susto de la cara a los aficionados, incrédulos ante la impotencia de su equipo para meterle el cuchillo a un recién ascendido.

El Atlético subió la presión en campo contrario y se adueñó del balón, pero no había ideas. Mucho centro lateral, sin rematador, y muy poco de Julián, que seguía 'missing'. Solo un remate de Hancko, a un pase de cuchara de Sorloth, y un disparo con el exterior de Llorente, obligaron a activarse a un Dituro en servicios mínimos. También un par de disparos de Griezmann desde la frontal, ambos fáciles para el argentino. Y nada más. Este Atlético de los 200 millones en fichajes no juega a (casi) nada.