Suscribete a
ABC Premium

atlético 1 - elche 1

Otro petardazo del Atlético

No es capaz de pasar del empate ante un recién ascendido, un Elche valiente que tiene muy buena pinta. Sorloth y Rafa Mir, los goleadores

Los de Simeone suman solo un punto de seis en dos jornadas y dan síntomas preocupantes, tanto en el juego, como en la contundencia en ambas áreas

Julián, durante una acción del partido que no acabó en gol
Julián, durante una acción del partido que no acabó en gol efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un punto de seis, muy poco fútbol y la sensación de más de lo mismo. El Atlético de la temporada número quince de Simeone no arranca y el saldo es preocupante. Nadie gana ligas en agosto, pero quizás si se empiezan a perder. Un ... triste 1-1 ante un Elche que da gusto verle jugar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app