Simeone reconoce culpas: «Se está construyendo una plantilla para soñar en grande, pero no he dado con la tecla»

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, declaró este viernes que el conjunto colchonero «está construyendo una plantilla para soñar en grande», pero también reconoció que todavía «no» ha «dado con la tecla» para hacer funcionar al equipo, algo que intentará cambiar este sábado contra un «rival duro» como el Deportivo Alavés.

«Las dos cosas son ciertas y compatibles. Se ha construido para soñar en grande, todos soñamos, y después está la realidad, que es que el entrenador no ha dado en la tecla en estos últimos dos partidos», aseguró el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza recogida por Ep.

«Vamos a jugar con un rival importante, en su campo sobre todo se hace más fuerte, viene de hacer dos partidos, pese a haber perdido con el Betis, en un buen nivel, tiene un entrenador que tiene las ideas muy claras de cómo quiere jugar su equipo y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño», dijo Simeone sobre el Deportivo Alavés.

En referencia al inicio de temporada, el entrenador colchonero cree que es difícil ponerle una puntuación, aunque reconoció que hay «situaciones a mejorar». «El equipo ha trabajado bien en estos dos partidos, con situaciones a mejorar, sobre todo defensivamente, y bueno, y seguir creciendo en la parte ofensiva para que el equipo pueda ser más contundente en las zonas importantes», argumentó.

Para cambiar esta mala dinámica, Simeone considera clave tener «temple». «Todo lo que no sea sumar puntos no es positivo, y menos para el lugar que ocupamos nosotros. Nos tenemos que centrar en las mejoras que comentaba, en seguir potenciando las cosas que se hicieron bien, y, sobre todo, tener temple. En un momento siempre difícil, de dos partidos sacar un punto, afrontándolo con la tranquilidad, que también necesita el partido para poder jugarlo como queremos», opinó.

El técnico rojiblanco cree que en el partido anterior contra el Elche, su equipo tuvo «muchísimas ocasiones de gol», por lo que espera «seguir teniendo esa misma cantidad de situaciones» y ser «más contundentes a la hora de resolverlas». «En el último pase final no estuvimos acertados en jugadas donde pudimos haber sacado partido ante los rematadores que estaban en el área y no tuvimos la precisión para poder llegar al gol. Necesitamos más presencia en el área, y ojalá podamos mantener la línea de tantas posibilidades de gol como tuvimos», explicó.

El Cholo también también dejó la puerta abierta antes del cierre de mercado, el próximo lunes a última hora de la noche. «Como siempre en los cierres de mercado hay que esperar hasta el último día. Siempre pueden pasar cosas ya sea en salidas o llegadas. Siempre estamos preparados y con la tensión de los últimos días. Hablamos con Carlos Bucero y Miguel todos los días para cerrar la plantilla como la tenemos que cerrar. Siempre pueden pasar cosas», dijo.

Por último, el 'Cholo' también habló del sorteo de la Liga de Campeones. «La 'Champions' es muy bonita, la presentación fue maravillosa desde lo visual, y bueno, a competir con los rivales que tenemos, que son duros, difíciles, todos importantes, y obviamente que nos exigirán lo mejor, que demos lo mejor», concluyó.