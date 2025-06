Tres polémicas acciones han encendido los ánimos de jugadores, cuerpo técnico y aficionados del Atlético en la primera parte del partido ante el Botafogo correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo B del Mundial de Clubes.

Minuto 24: Julián Álvarez se ... interna en área rival, se deshace de un rival y cuando le entra el segundo defensor, cae. El árbitro no pita nada, pero el jugador brasileño se tira a cortar el balón e impacta en la tibia derribándole. Era penalti.

¡LA ACCIÓN POR LA QUE EL ATLETI RECLAMÓ PENALTI SOBRE JULIÁN ÁLVAREZ! 🔥



¿Qué os parece?@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/44jSngPl1B — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 23, 2025

Minuto 36: Vuelve a pedir penalti Julián Álvarez. Hay un despeje de un defensa, y Julián, que iba a disputar el balón, choca con la pierna del defensor. Con buen criterio, no se sanciona nada.

Minuto 43: Otra falta dentro del área que pide Julián Álvarez y todo el Atlético. Ahora lo que reclaman es un pisotón de un defensor sobre el delantero. No lo pita, pero le llaman del VAR y tras revisar la jugada no sanciona penalti. Pita falta previa de Sorloth. La verdad que no me parece falta porque es una simple disputa por un balón aéreo.

¡SIMEONE NO SE LO PUEDE CREER! 😡



Penalti no pitado al Atleti por falta previa de Sorloth@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/3r2RWTOm6P — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 23, 2025

Muy protestada la actuación del colegiado mexicano César Arturo Ramos.