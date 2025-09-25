Dos defensas, el cambio con el que empezó la remontada: «No teníamos que perder el orden»

El Atlético de Madrid comenzó con buen pie el derbi ante el Rayo Vallecano. Como en las cinco jornadas anteriores, se adelantó y, como en todas salvo ante el Villarreal, desperdició su ventaja. Chavarría antes del descanso y Álvaro García en el minuto 78 ponían por delante al conjunto rayista. Con el empate a uno, Simeone vio a su equipo demasiado ofensivo y desordenado y planeó la entrada de Pubill y Ruggeri. El 1-2 no cambió el plan del argentino y, tras ello, llegó la remontada rojiblanca.

Después de introducir dos laterales, Simeone sostuvo que «el equipo encontró caminos de ataque y sostuvo el partido». «Nos dio orden, tranquilidad y confianza. Luego apareció Julián para cerrar un partido que es lo que pasa en el fútbol. Hay momentos que puede estar todo mal si no hubiera metido los dos goles, pero por suerte pudimos concretar».

Fue precisamente esa capacidad del equipo para mantener la cabeza fría a pesar de ir por debajo en el marcador lo que más le gustó al técnico rojiblanco del encuentro. «En el peor momento de partido, cuando perdíamos dos a uno, no perdimos el criterio, no perdimos el orden, no perdimos las formas. Eso nos permitió entrar en el partido y poder ganarlo», defendió el argentino, con especial énfasis en el orden. «No teníamos que perder el orden. El cambio previsto se ejecutaba igual, porque en el futbol si no hay orden es muy difícil ganar un partido».

Una remontada con el inseparable nombre de Julián, que ha pasado en unos días de mascullar por ser sustituido en Mallorca a provocar la locura en el Metropolitano con un triplete. «Es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo y que esté muchos años aquí en el Atlético de Madrid. Para eso él nos tiene que ayudar y nosotros a él, para que pueda ser mejor de lo que ya es», sentenció Simeone.

Por su parte, el mejor jugador del partido sin mucha discusión confesó lo necesitado que estaba el equipo de conseguir el triunfo. «Necesitábamos sumar de tres y agarrar confianza ganando. Veníamos haciendo buenos partidos pero por detalles no se nos daban los resultados», aseguró Julián.