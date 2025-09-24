Suscribete a
Sánchez comparece en la Cumbre sobre Acción Climática en Nueva York
Atlético
Atlético
  • Julián Alvarez (14')
1
1
Descanso
Rayo
Rayo
  • Chavarría (45')

LaLiga EA Sports. Jornada 6 Miércoles 24/09 21:30h. Árbitro Alejandro José Hernández Hernández. Estadio Wanda Metropolitano. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, de la jornada 6

Atlético

ATM

Entrenador:
Diego Simeone5-3-2
  1. Oblak
    Portero    13
  2. N. Molina
    Defensa    16
  3. M. Llorente
    Defensa    14
  4. Le Normand
    Defensa    24
  5. Dávid Hancko
    Defensa    17
  6. Javi Galán
    Defensa    21
  7. P. Barrios
    Centrocampista    8
  8. Koke
    Centrocampista    6
  9. C. Gallagher
    Centrocampista    4
  10. Griezmann
    Delantero    7
  11. Julián Alvarez
    Delantero    19
Rayo

RAY

Entrenador:
Iñigo Pérez4-4-2
  1. 13Augusto Batalla
    Portero
  2. 20Iván Balliu
    Defensa
  3. 24Lejeune
    Defensa
  4. 33Jozhua Vertrouwd
    Defensa
  5. 3Chavarría
    Defensa
  6. 2Andrei Ratiu
    Centrocampista
  7. 23Óscar V.
    Centrocampista
  8. 17Unai López
    Centrocampista
  9. 21Fran Pérez
    Centrocampista
  10. 7Isi Palazón
    Delantero
  11. 9Alexandre Zurawski
    Delantero
Estadísticas
59.7%AtléticoATM
40.3%RAYRayo
1 Goles 1
2 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 3
1 Asistencias de gol 1
5 Faltas cometidas 3
3 Faltas recibidas 5
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
276 Pases correctos 171
37 Pases fallados 39
3 Fueras de juego 1
0 Paradas 1
4 Corners 4
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

