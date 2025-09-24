Fútbol
Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, de la jornada 6
ATMEntrenador:
Diego Simeone5-3-2
13
1614241721
864
719
13
2024333
2231721
79
RAYEntrenador:
Iñigo Pérez4-4-2
Estadísticas
59.7%ATM
40.3%RAY
1 Goles 1
2 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 3
1 Asistencias de gol 1
5 Faltas cometidas 3
3 Faltas recibidas 5
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
276 Pases correctos 171
37 Pases fallados 39
3 Fueras de juego 1
0 Paradas 1
4 Corners 4
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
