Atlético
Atlético
  • Julián Alvarez (14')
1
1
Descanso
Rayo
Rayo
  • Chavarría (45')

LaLiga EA Sports. Jornada 6 Miércoles 24/09 21:30h. Árbitro Alejandro José Hernández Hernández. Estadio Wanda Metropolitano. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano en directo hoy: partido de la Liga, jornada 6

La Liga

Sigue en directo el Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, partido de la Liga, miércoles 24 de septiembre

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano en directo hoy: partido de la Liga, jornada 6

45'+3'Icono
Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1.
45'+2'Icono
Javi Galán (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+2'Icono
Falta de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).
45'+1'Icono
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1. Pep Chavarría (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área.

45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
43'Icono
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Marcos Llorente.
42'Icono
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
42'Icono
Iván Balliu (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.

40'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Pep Chavarría.
40'Icono
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
40'Icono
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'Icono
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.

36'Icono
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'Icono
Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).
36'Icono
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'Icono
Falta de Alemão (Rayo Vallecano).

35'Icono
Remate fallado por Alemão (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área.
32'Icono
Remate fallado por Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área tras un saque de esquina.
32'Icono
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Marcos Llorente.
31'Icono
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Javi Galán.

29'Icono
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marcos Llorente intentó un pase en profundidad pero Nahuel Molina estaba en posición de fuera de juego.
27'Icono
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Javi Galán estaba en posición de fuera de juego.
23'Icono
Remate fallado por Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
23'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jozhua Vertrouwd.

22'Icono
Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área tras un saque de esquina.
21'Icono
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Dávid Hancko.
17'Icono
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
17'Icono
Fran Pérez (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.

15'Icono
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
12'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Iván Balliu.
12'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.
12'Icono
Remate parado. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.

7'
Se reanuda el partido.
7'
El juego está detenido debido a una lesión Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
7'Icono
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Unai López intentó un pase en profundidad pero Alemão estaba en posición de fuera de juego.
6'Icono
Falta de Koke (Atlético de Madrid).

6'Icono
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'Icono
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Javi Galán estaba en posición de fuera de juego.
3'Icono
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
3'Icono
Óscar Valentín (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

