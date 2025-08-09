Suscribete a
Newcastle 0 - Atlético 2

La ilusión del Atlético se llama Baena

Los rojiblancos cierran su pretemporada con un solvente triunfo ante el Newcastle liderado por el almeriense, autor de una mágica asistencia a Julián. Griezmann anotó el segundo desde el banquillo

Baena asiste a Julián en el primer gol del Atlético
La pretemporada del Atlético de Madrid llega a su fin con buen sabor de boca y la máxima ilusión que genera el nombre de Álex Baena, el mejor de los rojiblancos en la victoria ante el Newcastle. El almeriense, además de presumir de ... calidad en casi cada balón que toca, se inventa una asistencia genial para Julián en el primer gol del encuentro. Después de relevar a los once futbolistas, un sutil toque de Griezmann supone la sentencia. Una derrota en Oporto, un empate ante el Rayo y el triunfo en suelo inglés es el registro de una preparación colchonera de menos a más, aunque lo importante comienza este domingo 17 en Cornellá.

