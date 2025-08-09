La ilusión del Atlético se llama Baena

La pretemporada del Atlético de Madrid llega a su fin con buen sabor de boca y la máxima ilusión que genera el nombre de Álex Baena, el mejor de los rojiblancos en la victoria ante el Newcastle. El almeriense, además de presumir de ... calidad en casi cada balón que toca, se inventa una asistencia genial para Julián en el primer gol del encuentro. Después de relevar a los once futbolistas, un sutil toque de Griezmann supone la sentencia. Una derrota en Oporto, un empate ante el Rayo y el triunfo en suelo inglés es el registro de una preparación colchonera de menos a más, aunque lo importante comienza este domingo 17 en Cornellá.

Newcastle 0-2 Atlético de Madrid Newcastle: Pope; Trippier (Shahar, m.87), Lascelles, Botman (Murphy, m.46), Livramento; Ashby (Harrison, m.61), Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon (Neave, m.84) y Barnes.

Pope; Trippier (Shahar, m.87), Lascelles, Botman (Murphy, m.46), Livramento; Ashby (Harrison, m.61), Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon (Neave, m.84) y Barnes. At. Madrid: Oblak (Musso); Llorente (Molina), Le Normand (Pubill), Hancko (Lenglet), Ruggeri (Galán); Giuliano (Carlos Martín), Gallagher (Taufik), Johnny (Koke), Almada (Jano); Baena (Griezmann) y Julián Álvarez (Sorloth). (Los once cambios fueron en el m.61).

Oblak (Musso); Llorente (Molina), Le Normand (Pubill), Hancko (Lenglet), Ruggeri (Galán); Giuliano (Carlos Martín), Gallagher (Taufik), Johnny (Koke), Almada (Jano); Baena (Griezmann) y Julián Álvarez (Sorloth). (Los once cambios fueron en el m.61). Goles: 0-1, m.50: Julián Álvarez. 0-2, m.63: Griezmann.

0-1, m.50: Julián Álvarez. 0-2, m.63: Griezmann. Árbitro: Jarred Gillett (Australia). Amonestó a Hancko y Taufik.

Luce Simeone cinco de sus seis caras nuevas en la última prueba antes del debut liguero, en un once con Ruggeri, Hancko, Johnny, Almada y Baena. Es el central eslovaco quien goza de la primera oportunidad de la tarde con un disparo lejano de primeras que se marcha desviado. Lo intenta también Julián desde lejos en lo poco que llevarse a la boca en un inicio de partido muy de pretemporada, falto de ritmo y lleno de pases horizontales. En el Newcastle, es Elanga, su nuevo cromo más reluciente por el que desembolsaron 60 millones de euros, el único que aporta algo de desequilibrio a un encuentro monótono, para desgracia de un Ruggeri constantemente superado.

Se anima el Atlético a buscar la portería rival después de desechar más de 25 minutos a merced de un conjunto inglés inofensivo, gracias a las apariciones de Almada y Baena, que aportan criterio y mejoran la calidad de las posesiones rojiblancas. Trippier evita el tanto del almeriense después de un genial pase de Giuliano a la carrera de Llorente. El argentino, esta vez como finalizador, se genera un mano a mano ante Pope aprovechando el envío del ex del Villarreal, aunque su definición deja mucho que desear, del mismo modo que Ruggeri, incapaz de beneficiarse de una nueva asistencia de Baena.

En el tramo final de la primera mitad es el Newcastle quien se adueña del encuentro y ronda el primer tanto de la tarde. El exrojiblanco Trippier busca sin éxito sorprender a Oblak, pero es Joelinton quien se convierte en un arma indescifrable. Aunque sin puntería, el brasileño logra conectar en el área cuatro cabezazos consecutivos que desnudan la pobre defensa atlética de los balones aéreos. Tras el descanso, consiguen los de Simeone desnivelar el encuentro gracias a Baena, un futbolista de calidad desbordante. Johnny aprovecha el regalo de las urracas y lanza a Julián y el almeriense sin oposición ante Pope. El defectuoso pase del argentino disminuye las opciones de la que era una ocasión manifiesta, pero Baena se arma de paciencia e imaginación para controlar e inventarse una asistencia por debajo de las piernas de su defensor para regalarle el gol a Julián.

Un par de toques geniales más del internacional español dejan con ganas de más Baena, pero a falta de media hora para el final Simeone se da por satisfecho y concluye la prueba principal, sustituyendo a los once futbolistas sobre el campo. Los que entran de refresco en ataque son Sorloth y Griezmann, que tardan apenas dos minutos en generar el segundo tanto atlético. El noruego, rodeado de camisetas blanquinegras, retiene con acierto la posesión a la espera de la llegada de alguna opción. Esta aparece gracias al francés, que define con el exterior en un auténtico golazo para dejar sentenciado el amistoso.