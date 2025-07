Los vaivenes de Joao Félix

Parece una eternidad, pero solo han pasado seis años desde que el Atlético de Madrid presentó a Joao Félix como un 'artista' en un original vídeo grabado en el Museo del Prado. El portugués, rodeado de cuadros, posaba sonriente por primera vez como nuevo ... integrante del equipo rojiblanco tras un desembolso de 127 millones de euros al Benfica. De largo, la contratación más cara en la historia del club. Pero el mediapunta, de entonces 19 años, apuntaba alto. Muy alto. Los 20 goles y 11 asistencias que logró en su primera temporada como profesional eran su carta de presentación. Los siete años de contrato, a razón de unos seis millones de euros netos por curso, dejaban claro que la entidad madrileña quería convertirlo en su nueva insignia y que confiaba ciegamente en su talento.

Poco más de un lustro después, aquella imagen provoca hasta rubor. Nada salió como se esperaba, y tras deambular por media Europa, Joao Félix está a punto de marcharse a Arabia Saudí, incapaz de justificar ese derroche de calidad que se le atribuía. Hace apenas una semana, se daba por hecho su regreso al Benfica, pero antes de que la operación se concretase, irrumpió el Al-Nassr, conjunto dirigido por Jorge Jesús y con Cristiano Ronaldo como gran figura. Se habla de una oferta de 50 millones al Chelsea, actual propietario de sus derechos. Una cifra que satisface plenamente las aspiraciones del club londinense y que permitiría al luso probar suerte en una liga menos exigente, donde al menos tendría garantizada la continuidad que no ha logrado desde que saltó a la fama.

De consumarse el traspaso, el atacante se quedaría a las puertas del podio de los futbolistas que más dinero han movido en transferencias, un ranking liderado por Neymar (400 millones de euros) y completado por Romelu Lukaku (369,22) y Cristiano Ronaldo (247), según el portal especializado Transfermarkt. Joao Félix, con 245,2 millones, quedaría a un suspiro de su compatriota y probable nuevo compañero. A los 127,2 millones que el Atlético abonó al Benfica, hay que sumar los 63 que recibió el conjunto madrileño por parte del Chelsea: 11 en el invierno de 2023 por una cesión, más otros 52 en el verano de 2024 por la venta definitiva. Y aún se añaden 5,5 millones más: los que el club inglés ingresó al prestar al futbolista al Milán el pasado mes de febrero. Fuera de la ecuación queda el Barcelona, donde también jugó en la temporada 23-24, en una cesión en la que el equipo azulgrana solo asumió su ficha.

Más dinero movido en fichajes Neymar (400 millones): Tres traspasos de oro en su carrera: Barcelona, PSG y Al-Hilal.

Lukaku (369 millones): Ha pertenecido a ocho clubes. El Chelsea pagó 113 millones por él.

Cristiano Ronaldo (247 millones): Batió récords con sus traspasos al Real Madrid (94) y a la Juventus (117).

Joao Félix (245 millones)*: Cuatro clubes en apenas seis años, y sin conseguir destacar en ninguno. Con 25 años se dispone a iniciar una nueva etapa en Arabia Saudí.

*Si se confirma su traspaso al Al-Nassr

Tantísimo dinero nunca se ha visto respaldado por su rendimiento sobre el césped. Ni en el Atlético, donde permaneció tres temporadas y media, ni en ninguno de sus siguientes destinos. Durante su etapa en Madrid, se justificó la falta de impacto en su escasa adaptación al estilo de Diego Simeone. La relación entre técnico y jugador pasó de ser complicada a directamente inexistente con el paso del tiempo, marcada por desencuentros públicos y declaraciones cruzadas.

Sus cifras como rojiblanco, sin ser malas, jamás justificaron la inversión realizada. Pero más allá de los números, al aficionado le quedó la sensación de que al portugués le faltaba implicación. El inicio de su cuarta campaña agravó las dudas en ambas partes, y el futbolista solicitó salir en el mercado invernal. Tras 131 partidos con la camiseta rojiblanca, en los que firmó 34 goles y 18 asistencias, puso rumbo a Londres en calidad de cedido al Chelsea. Fue un año muy flojo para los 'blues', en el que pasó por las manos de dos entrenadores: Graham Potter y Frank Lampard. Con ninguno logró destacar, y en junio regresó de nuevo a la capital española.

Ese verano, todo el mundo tenía claro que no sería una vuelta definitiva. No lo quería Simeone, y mucho menos el propio Joao, que no dudó en mostrar su descontento durante la concentración en Los Ángeles de San Rafael. Aun así, su segunda salida no se cerró hasta el 1 de septiembre, previo a una renovación de contrato hasta 2029. Cuestiones de 'fair play' financiero. El Barcelona de Xavi Hernández le recibió con entusiasmo. Parecía el entorno ideal para que, por fin, mostrara su potencial. El propio futbolista dio a entender que era el cambio que necesitaba, con mensajes velados a su antiguo entrenador: «Prefiero el estilo del Barcelona al del Atlético, yo y todos los jugadores. También los del Atleti preferirían jugar más tiempo en ataque, si no responden eso están mintiendo».

Pero nueve meses después, su paso como azulgrana acabó de forma insípida. No mejoró las cifras que dejó en el Metropolitano ni se hizo con un sitio en el once titular. Eso sí, durante esa etapa firmó su divorcio definitivo con el Atlético, tras celebrar de forma efusiva el gol que le marcó a su exequipo en la jornada 15 de Liga.

Después de otro verano en Madrid, en agosto de 2024 se oficializó su traspaso definitivo al Chelsea. Ya con Enzo Maresca en el banquillo, su segunda etapa como 'blue' tampoco resultó sencilla. En un vestuario abarrotado, pasó de ser suplente a directamente quedarse fuera de las convocatorias, hasta cerrar su enésima cesión. Con el Milán descubrió otra liga y otro país, pero tampoco fue Italia el escenario en el que explotar su fútbol. Su discreto paso por el Calcio terminó por confirmar que el problema nunca fue Simeone.