Atlético de Madrid Simeone: «Los partidos ante el Real Madrid son cerrados y se definen por detalles» El técnico rojiblanco no quiso responder a Zidane sobre la denominación del equipo del pueblo: «Creo que Zidane lo explicó perfectamente»

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el derbi de este sábado ante el Real Madrid (21.00 horas) será, como todos, «cerrado» y se decidirá por «detalles», además de alabar la «columna vertebral» del cuadro de Zinedine Zidane, que ha «mejorado mucho» desde el partido contra el Sevilla.

«Son partidos cerrados, que definen situaciones y detalles que van equilibrando el partido para un lado y para el otro. El Madrid ha mejorado mucho en el partido contra el Sevilla, contra Osasuna hizo vario cambios, lo veo en la misma línea de lo del Sevilla. Me imagino que esa será la línea a seguir. Tiene grandes futbolistas, un grandísimo entrenador y tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño», declaró en rueda de prensa.

Además, no quiso entrar en polémicas ni responder a Zidane sobre la denominación 'equipo del pueblo'. «Creo que lo explicó perfectamente Zidane, no hay que agregar absolutamente nada», dijo sobre las palabras del francés, que explicó que ellos también madrugan y trabajan mucho. «Todo lo que dijo me pareció correctísimo y muy bien explicado», añadió.

El técnico argentino también fue contundente al responder sobre si preferiría ganar el derbi o la Liga de Campeones. «El derbi, porque es lo que tenemos mañana. Nosotros vivimos de lo que tenemos mañana», apuntó, antes de hablar del 7-3 de pretemporada. «Siempre aprendemos de todo. Cuando ganas con el un resultado abultado o corto, hay cosas para mejorar y cuando pierdes hay un montón de cosas que se hicieron bien y hay que seguir intentando no cambiar, porque por ese camino seguramente estás más cerca de ganar. Considero que las dos situaciones siempre son viables», indicó.

«Cuando llegamos, hacía 14 años que no podíamos ganar. Al principio nos costó; aquel partido de la Copa del Rey, que era uno de los que más teníamos que haber perdido, en los 90 minutos el Madrid había sido superior. A partir de ahí nos tocó ganar y perder; alguna final de Champions perdida, alguna Supercopa ganada... Estamos en ese mundo competitivo, que es lo que me imaginé cuando cogí ese avión de Argentina para venir aquí», prosiguió.

Además, aseguró que el conjunto blanco tiene «un equipo con muy buenos futbolistas», y que si aprovechan los espacios «son complicados». «Bale está creciendo, Benzema está en un momento ideal y Hazard tiene unas condiciones enormes individuales», relató. «Tiene una columna vertebral muy fuerte. En los últimos años ha cambiado muy poco, mantienen el lugar que tienen en su equipo. Esa columna Casemiro-Ramos-Benzema es demasiado importante para su equipo», continuó.

«Jugamos hace dos días y hoy empiezan a terminar de sacarse de encima el esfuerzo del partido contra el Mallorca. Hoy trabajaremos en dos grupos divididos, los que jugaron el otro día y los que menos participaron, y mañana al mediodía intentaremos transmitirles que cualquier partido que juguemos es muy importante para nosotros», manifestó sobre la semana del equipo.

Por otra parte, sobre la decisión del Comité de Competición de desestimar las alegaciones contra la sanción de Álvaro Morata, el 'Cholo' recordó que el club «está trabajando en consecuencia». «Con la baja de Álvaro debemos seguir en la línea de cuando él no estuvo», dijo. «Busco potenciar las virtudes que tenemos como equipo», añadió.

En este sentido, reconoció que habló con el jugador, como en su día hizo con Diego Costa cuando fue sancionado con ocho partidos. «Hablamos en su momento con Diego, cuando le pasó lo que le sucedió. Ayer después del entrenamiento estuvimos con hablando con Álvaro y le dije claramente lo que pienso de la jerarquía que tiene», concluyó.