Gerard Moreno apunta al Atlético

No es ningún secreto que los últimos tropiezos han quitado algo de lustre al liderato del Atlético , sobre todo tras el inesperado doble traspiés contra el Levante. Además, el conjunto rojiblanco contempla con cierto estupor cómo una de sus principales virtudes de siempre se diluye con el paso de los partidos. La seguridad defensiva, tan admirada hasta hace no mucho, se traduce ahora en ocho partidos consecutivos recibiendo gol, siendo este el peor registro desde que Simeone llegó al banquillo. Y es en estas cuando aparece el Villarreal, y más concretamente, Gerard Moreno, uno de los delanteros más en forma de España y de Europa. Hablamos de un jugador que ha anotado cuatro goles en los últimos tres partidos de Liga y que en total suma 14 dianas en la competición , solo por detrás de Luis Suárez (16) y Leo Messi (18). Sus registros ascienden a 16 goles si tenemos en cuenta otros torneos. Gerard Moreno (28 años) es el máximo goleador español, motivo por el cual está en la agenda de Luis Enrique para la próxima Eurocopa.

Esta temporada, el jugador del Villarreal está de dulce. Ha participado en 19 partidos de Liga, habiéndose quedado sin ver puerta en tan solo siete. Uno de ellos fue precisamente en la ida contra el Atlético, cuando a pesar de no marcar, dio una exhibición sobre el césped del Metropolitano. Indiscutible para Emery, Gerard Moreno ha ampliado y mejorado sus registros en el Villarreal, donde no ejerce de delantero centro –posición reservada a Paco Alcácer–, sino que se mueve en posiciones más atrasadas. Dejándose caer a banda y con más libertad para aparecer en zonas de creación, pero sin renunciar a ser uno de los finalizadores, Gerard Moreno está cuajando una campaña extraordinaria.

Su enorme influencia en el equipo se evidenció cuando una lesión le obligó a ausentarse durante tres partidos, los cuales se saldaron con tres empates. Luego, pese a haber anotado en los tres encuentros siguientes a su reaparición, el Villarreal aún no se ha reencontrado con la victoria, algo que esta noche tratará de remediar (21.00 horas, Movistar LaLiga) . Además, Gerard Moreno contará con el aliciente de superar a Oblak, portero al que no ha logrado batir en ninguno de los once duelos entre ambos.

Suárez, un ojo en el derbi

En el ataque del otro lado, Luis Suárez atraviesa una situación distinta. El uruguayo lleva cuatro partidos sin marcar y afronta el duelo contra el Villarreal con un ojo puesto en el siguiente. Con cuatro amarillas, una quinta amonestación le haría perderse el derbi con el Real Madrid. Pese a ello, Suárez saldrá de inicio en La Cerámica, reflejo de lo importante que es para su entrenador.

La cita se antoja clave, más aún tras la victoria de ayer del Barcelona, que obliga al Atlético a ganar hoy si no quiere ver aún más deteriorada su situación en lo más alto de la tabla. Un partido para revertir la mala racha y afrontar el derbi con más garantías: «Confío mucho en mi equipo, en los futbolistas, en su calidad, en el trabajo que desarrollamos. Me genera optimismo que el equipo siga un plan vaya bien o mal. Lo ejecutan», explicó ayer Simeone.