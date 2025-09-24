Betis - Nottingham Forest, en directo: última hora del partido de la UEFA Europa League hoy en vivo

El Real Betis se estrena este miércoles en competición Europea en la presente temporada 2025-26; lo hace, además, en un Estadio de la Cartuja que albergará por primera vez un choque continental de los béticos como locales. En esta primera ronda de la fase de liga de la Europa League, los de Manuel Pellegrini reciben al Nottingham Forest, en un choque que dará inicio a las 21.00 horas y que contará con el arbitraje del alemán Sascha Stegemann.

Llegan los verdiblancos a este primer choque europeo habiendo caído solo en uno de los primeros seis partidos del presente curso (1-2 ante el Athletic); por lo demás, dos victorias (1-0 al Alavés y 3-1 a la Real Sociedad) y tres empates (1-1 ante el Elche, 1-1 ante el Celta y 2-2 frente al Levante). Menos esperanzador es el bagaje del Nottingham Forest en este inicio de curso, en el que solo venció su primer partido de la Premier League (3-1 al Brentford), mientras que en los de después sumó dos empates y dos derrotas.

Un Betis ilusionado en Europa

Al igual que la temporada pasada, en la que llegó a la final de la Conference League, el Betis inicia ahora su recorrido en Europa con ilusión. Eso sí, en este estreno, no todos los jugadores del plantel estarán disponibles para Pellegrini. Y es que no forman parte de la convocatoria los lesionados Isco, Deossa, Bartra, Diego Llorente ni Bellerín. En cambio, el técnico recupera a Ricardo Rodríguez y a Aitor Ruibal, además de sumar a Félix y Morante en la lista de convocados.

El Nottingham Forest será el cuarto equipo inglés al que reciba el Betis en competición oficial. El primero fue el Chelsea, en la ida de cuartos de final de la Recopa de Europa 1997-98, frente al que cayó por 1-2 (Alfonso / Tore André Flo x2); repitió el conjunto londinense en la fase de grupos de la Champions 2005-06, aunque en esta ocasión el resultado fue favorable para los béticos, por 1-0, gracias a un gol de Dani. En aquella edición de la máxima competición continental, el Betis recibió también al Liverpool, ante el que cayó por 1-2 (Arzu / Sinama-Pongolle y Luis García). Y, por último, más reciente queda la visita del Manchester United en la vuelta de octavos de final de la Europa League 2022-23, cuando los locales cayeron por 0-1 (Rashford).

Los verdiblancos arrancan este miércoles su aventura en la competición continental recibiendo al conjunto inglés en el estadio de la Cartuja

