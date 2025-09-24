Bakambu se convierte en el máximo goleador de la historia del Betis en competiciones europeas

Con su gol de este miércoles al Nottingham Forest en la Europa League, aprovechando la asistencia de Antony y girándose con suma habilidad dentro del área para fusilar al meta belga Matz Sels, Cedric Bakambu se ha convertido en el máximo goleador del Real Betis en competiciones europeas, con un total de 9 dianas, superando en una a Alfonso Pérez Muñoz (8).

El ariete congoleño ya fue decisivo el curso pasado 2024-25 en el camino hacia esta final de Breslavia en la Conference League: anotó el 0-1 de la vitoria ante el Petrocub, participó e el 0-3 de Gante, hizo un gol ante el Vitória en la ida y un doblete en la vuelta en Guimaraes, y vio puerta también frente al Jagiellonia (un tanto en la ida y otro en la vuelta); a estos goles hay que sumar el primero que hizo como bético en Europa, el del 1-1 en Zagreb ante el Dinamo en la temporada 2023-24, también en Conference League.

Tras Bakambu, en segundo lugar, queda Alfonso Pérez. El delantero getafense, leyenda del club en los años noventa y principios de los 2000, dejó su sello con 8 tantos anotados en los torneos continentales defendiendo la elástica de las trece barras. Los siguientes jugadores del ranking de máximos goleadores del Betis en Europa pertenecen a la actual plantilla. Son Giovani Lo Celso y Ez Abde, con 6 goles cada uno.

Siguiendo con este listado de goleadores verdiblancos en Europa, con 5 tantos, se encuentran Borja Iglesias y Alexis Trujillo. Ya con 4 goles en Europa aparecerían en escena tres jugadores clave para Pellegrini en su periplo al frente del Betis, en el que ha conseguido enlazar cinco históricas participaciones consecutivas en torneos continentales; son los casos de Nabil Fekir, Sergio Canales y Aitor Ruibal.