Alineaciones probables del Betis - Nottingham Forest de la Europa League 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Imagen de los jugadores del Betis durante un entrenamiento de cara al partido de Europa League ante el Nottingham Forest

Arranca una nueva edición de la Europa League, en la que el Real Betis se estrenará como local ante el Nottingham Forest, en el partido correspondiente a la primera jornada de la fase de liga del torneo. De esta forma, el Estadio de la Cartuja acogerá el primer choque europeo de los verdiblancos, el cual está fijado para las 21.00 horas de este miércoles.

Uno de los grandes objetivos del Betis este curso, independientemente de la competición, es hacer de la Cartuja un fortín; por el momento, los heliopolitanos han sumado dos victorias (1-0 al Alavés y 3-1 a la Real Sociedad) y una derrota (1-2 ante el Athletic) como locales. Por su parte, el Nottingham Forest no conoce aún la victoria como visitante, sumando hasta ahora dos empates (1-1 ante Crystal Palace, al igual que frente al Burnley) y dos derrotas (3-0 ante el Arsenal y 3-2 frente al Swansea, choque que además le costó la eliminación en la Copa de la Liga).

Alineaciones probables del Betis - Nottingham Forest

A diferencia de temporadas anteriores, el Betis no ha tenido que descartar a ninguno de sus futbolistas para la lista A de la UEFA. Con lo cual, además de la ausencia de Pablo García por estar concentrado con la selección española sub 20 de cara al Mundial, las otras únicas bajas que debe lamentar Manuel Pellegrini para recibir al conjunto inglés son por lesión; las ya conocidas de Isco y Deossa, a quienes se suman Bartra y Diego Llorente, por problemas musculares, y Bellerín, por fiebre. La buena noticia para el técnico chileno es que recupera para este partido a Ricardo Rodríguez y a Aitor Ruibal. Además, en la convocatoria, destacan las novedades de Félix y Morante.

Alineaciones probables del Betis - Nottingham Forest Real Betis Valles; Ortiz, Natan, Valentín, Junior; Altimira, Marc Roca; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu

Como es habitual en los planteamientos de Pellegrini, y más aún teniendo en cuenta que el equipo viene de jugar cuatro partidos en doce días, se prevén rotaciones en el once inicial frente al Nottingham Forest.

Alineaciones probables del Nottingham Forest - Betis

Por su parte, en la expedición del Nottingham Forest que recala en la capital hispalense destacan también varias ausencias, como son la de Omari Hutchinson, al no estar inscritos en la Europa League, y la de los lesionados Nicolás Domínguez y Ola Aina, este último de larga duración. Precisamente por eso, y como novedad para este estreno europeo del conjunto inglés, la UEFA ha dado el visto bueno a la inscripción de Oleksandr Zinchenko, por lo que Ange Postecogloupodrá contar finalmente con el ucraniano en la Cartuja este miércoles.

Alineaciones probables del Nottingham Forest - Betis Nottingham Forest Sels, Neco Williams, Milenkovic, Morato, Zinchenko, Douglas Luiz, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Ndoye y Wood.

Se estima también que el técnico del Nottingham Forest mueva algunas piezas en la formación titular, como la inclusión de Hudson-Odoi como titular en la parcela ofensiva.