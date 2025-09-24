Suscríbete a
BETIS 2 - NOTTINGHAM FOREST 2

Antony premia el orgullo del Betis en la primera noche europea de la Cartuja (2-2)

Los verdiblancos rescatan un punto casi al final tras un primer tiempo en el que sufrieron ante un Forest que remontó el tanto inicial de Bakambu

Betis - Nottingham Forest, en directo: resumen, goles y última hora del partido de la UEFA Europa League hoy en vivo

Betis - Nottingham Forest, en directo

Antony conduce el balón ante el jugador del Forest Hudson-Odoi Manuel Gómez / ABC
Samuel Silva

La primera gran noche europea del Betis en la Cartuja acabó en empate. El primer gol de Antony en su regreso a la casa verdiblanca le valió a los verdiblancos para rescatar un punto ante un Nottingham Forest que le pasó por encima ... en el primer tiempo. Ni el tanto inicial de Bakambu valió para contener a un cuadro inglés que remontó con goles de Igor Jesus, pero que se amilanó tras el intermedio hasta conceder esa igualada en el 85' que celebró por todo lo alto la hinchada verdiblanca.

