Antony premia el orgullo del Betis en la primera noche europea de la Cartuja (2-2)

La primera gran noche europea del Betis en la Cartuja acabó en empate. El primer gol de Antony en su regreso a la casa verdiblanca le valió a los verdiblancos para rescatar un punto ante un Nottingham Forest que le pasó por encima ... en el primer tiempo. Ni el tanto inicial de Bakambu valió para contener a un cuadro inglés que remontó con goles de Igor Jesus, pero que se amilanó tras el intermedio hasta conceder esa igualada en el 85' que celebró por todo lo alto la hinchada verdiblanca.

El Forest le mostró al Betis lo que le espera en la Europa League. Un nivel medio mucho más alto que en la Conference, sobre todo en este equipo inglés confeccionado a base de millones. Poderío físico pero también buen manejo del balón como le gusta a su Ange Postecoglou, aunque el paso atrás tras el intermedio lo acabase castigando ante la reacción bética. El triple cambio ordenado por Manuel Pellegrini en el descanso le cambió la cara al Betis. Energía con Marc Roca y experiencia con Riquelme y, sobre todo, Ricardo Rodríguez, para que los verdiblancos sí consiguieran controlar el juego, aunque tampoco con demasiadas ocasiones de gol. Al final, la fe de Marc Roca encontró a Antony, esa cabra brasileña que lo había intentando de mil maneras, para sumar ese punto que dejó un buen sabor.

El duelo enseñó esta nueva versión del Forest. Evangelos Marinakis, el peculiar dueño del Forest, ha querido honrar a sus historia con la llegada de Ange Postecoglou al banquillo. Ni la clasificación europea 30 años después le sirvió a Nuno Espírito Santo para ganarse el corazón del club inglés. La memoria de Brian Clough -para el que no lo haya leído que acuda a una librería a por 'Maldito United' de David Peace para entenderlo-, requería un estilo como el que en apenas dos semanas ha impuesto el técnico grecoaustraliano. Un fútbol con la pelota como protagonista, que se inicia desde atrás asumiendo riesgos pero que adquiere velocidad de vértigo cuando le llega a sus alas, Hudson-Odoi y Gibbs-White, o una delicia cuando aparece Elliot Anderson, que se exhibió en una primorosa primera parte en la Cartuja.

No le valió al Betis lucir una eficacia del 100%. El golazo de Cedric Bakambu, que hizo historia como goleador bético en Europa, sólo le duró tres minutos al equipo de Manuel Pellegrini. El eslalon de Antony para asistir al congoleño, que se giró como en sus mejores días para enganchar un derechazo que se coló como un obús en la portería de Sels. Se venía abajo la Cartuja, con esos miles de béticos que la han convertido en su templo. Pero no duró demasiado la alegría. Sin descomponerse por el gol y creyendo en el libreto de su entrenador, el Forest le dio la vuelta al partido en cinco minutos. Primero, con una perfecta combinación que culminó en un pase de Gibbs-White hacia Igo Jesús, que sólo tuvo que empujarla; luego, de nuevo el delantero brasileño con un testarazo perfecto tras un córner botado por Douglas Luiz.

El 1-2 hizo crecer al Forest. Quitándole la pelota al Betis hasta generar nervios en la grada. Precisión en el pase y verticalidad en el juego para desarbolar a los de Pellegrini, incapaces de contener ese aluvión inglés. El poste salvó a Pau López de recoger el balón por tercera vez de su portería tras otro saque de esquina; el propio meta catalán impediría el triplete de Igor, tras un remate dentro del área. Pero la sensación en el ambiente es que el tercer tanto estaba más cerca que el del empate. Ni el coraje de Lo Celso o Antony, que quisieron echarse el equipo a la espalda, sirvió esta vez para igualar antes del descanso, aunque al menos los verdiblancos sí se sacudieron ese dominio del Forest en la recta final del primer tiempo.

Ficha técnica Real Betis: Pau López; Ortiz, Natan, Valentín Gómez, Junior (Ricardo, Rodríguez, 46'); Amrabat, Altimira (Marc Roca, 46'); Antony, Lo Celso (Fornals, 76'), Abde (Riquelme, 46'); y Bakambu (Cucho Hernández, 72').

1-0 (15') Bakambu. 1-1 (18') Igor Jesus. 1-2 (23') Igor Jesus. 2-2 (85') Antony. Árbitro: Sascha Stegemann (Alemán). Amonestó a Gibbs-White, Igor Jesus, Natan, Cucho Hernández.

Pellegrini no se quedó quieto en el intermedio. Necesitaba el técnico meter el bisturí para recomponer a su equipo e introdujo un triple cambio. Banda izquierda nueva con Ricardo y Riquelme y Marc Roca por Altimira. Experiencia y energía para, al menos, recuperar la pelota. Lo consiguió el técnico chileno ante un Forest que ya esperaba descaradamente en su propio terreno de juego y a la espera de cazar un contragolpe. Tampoco le gustó a Postecoglou ese arranque de su equipo y en el 64' movió el banquillo con Ndoye y Kalimuendo, que se sumaban a Bakwa, que había entrado en el intermedio.

Ese mayor dominio bético no se tradujo en ocasiones. La fortaleza inglesa, con Milinkovic y Morato mostrando poderío, dejaban en nada los intentos verdiblancos. No le quedó más remedio a Pellegrini que jugarse el todo por el todo. Cucho Hernández y Fornals al césped para agotar los cambios a falta de 15 minutos. El colombiano y Fornals lo buscaron con disparos que no inquietaron demasiado a Sels, pero sería al final Marc Roca el que peleó una pelota hasta el final para luego habilitar a Antony. El brasileño, esta vez sí, la metió para dentro y la Cartuja estalló. Un 2-2 que salvó un estreno europeo que marcó lo que a este Betis le espera en la Europa League.