Real Betis
Real Betis
  • Bakambu (14')
1
2
2ª parte
Nott'm Forest
Nott'm Forest
  • Igor Jesus Maciel da Cruz (17'),
  • Igor Jesus Maciel da Cruz (22')

Liga Europa. Ronda eliminatoria. Jornada 1 Miércoles 24/09 21:00h. Árbitro Sascha Stegemann. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja.

Betis - Nottingham Forest, las estadísticas del partido

Todos los datos del partido de la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2025-26 disputado en el Estadio de la Cartuja

Antony, en un lance del Betis - Nottingham Forest
Antony, en un lance del Betis - Nottingham Forest Manuel Gómez / ABC
Estadísticas del Real Betis - Nottingham Forest, de la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2025-26:

Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. Pau López Sabata
    Portero    25
  2. Ángel Ortiz
    Defensa    40
  3. Natan Bernardo de Souza
    Defensa    4
  4. Valentín Gómez
    Defensa    16
  5. Ricardo Rodríguez
    Sustituto    12
  6. Marc Roca
    Sustituto    21
  7. Sofyan Amrabat
    Centrocampista    14
  8. Antony
    Centrocampista    7
  9. Lo Celso
    Centrocampista    20
  10. Riquelme
    Sustituto    17
  11. Bakambu
    Delantero    11
25
4041612
2114
72017
11
26
331435
6
1029814
15
Nott'm Forest

NFO

Entrenador:
Ange Postecoglou4-1-4-1
  1. 26Matz Sels
    Portero
  2. 3Neco Williams
    Defensa
  3. 31Nikola Milenkovic
    Defensa
  4. 4Felipe Rodrigues da Silva
    Defensa
  5. 35Zinchenko
    Defensa
  6. 6Ibrahim Sangaré
    Centrocampista
  7. 10Morgan Gibbs-White
    Centrocampista
  8. 29Dilane Bakwa
    Sustituto
  9. 8Elliot Anderson
    Centrocampista
  10. 14Dan Ndoye
    Sustituto
  11. 15Arnaud Kalimuendo Muinga
    Sustituto
Estadísticas
55%Real BetisBET
45%NFONott'm Forest
1 Goles 2
1 Remates a puerta 6
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 1
3 Asistencias 14
1 Asistencias de gol 2
12 Faltas cometidas 12
11 Faltas recibidas 12
1 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
350 Pases correctos 274
31 Pases fallados 38
0 Fueras de juego 1
4 Paradas 0
2 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

