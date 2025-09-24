Betis - Nottingham Forest, las estadísticas del partido
Todos los datos del partido de la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2025-26 disputado en el Estadio de la Cartuja
Estadísticas del Real Betis - Nottingham Forest, de la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2025-26:
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
25
4041612
2114
72017
11
26
331435
6
1029814
15
NFOEntrenador:
Ange Postecoglou4-1-4-1
Estadísticas
55%BET
45%NFO
1 Goles 2
1 Remates a puerta 6
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 1
3 Asistencias 14
1 Asistencias de gol 2
12 Faltas cometidas 12
11 Faltas recibidas 12
1 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
350 Pases correctos 274
31 Pases fallados 38
0 Fueras de juego 1
4 Paradas 0
2 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
