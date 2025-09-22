Suscríbete a
+Palmera

Los premios que puede recibir el Betis por jugar la Europa League: más de 25 millones y pase a la Champions para el campeón

El club verdiblanco arrancará esta competición el miércoles ante el Forest; en la fase de liga, de ocho partidos, cada triunfo supone añadir 450.000 euros

Ricardo Rodríguez vuelve con el grupo, pero Diego Llorente no se entrena

El trofeo de la Europa League
El trofeo de la Europa League uefa
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Betis inicia este miércoles su participación en la Europa League 2025-26, en la que hay suculentos beneficios económicos para sus clubes participantes y donde los verdiblancos quieren llegar lejos como hicieron en la campaña anterior cuando alcanzaron la final de ... la Conference League. En los presupuestos que serán presentados a final de año ante la junta de accionistas del Betis se tiene en cuenta como una importante partida estos ingresos por el recorrido que pueden desarrollar los heliopolitanos en esta competición, en la que parten entre uno de los favoritos junto al Aston Villa, Roma, Oporto o Bolonia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app