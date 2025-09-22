Los premios que puede recibir el Betis por jugar la Europa League: más de 25 millones y pase a la Champions para el campeón

El Real Betis inicia este miércoles su participación en la Europa League 2025-26, en la que hay suculentos beneficios económicos para sus clubes participantes y donde los verdiblancos quieren llegar lejos como hicieron en la campaña anterior cuando alcanzaron la final de ... la Conference League. En los presupuestos que serán presentados a final de año ante la junta de accionistas del Betis se tiene en cuenta como una importante partida estos ingresos por el recorrido que pueden desarrollar los heliopolitanos en esta competición, en la que parten entre uno de los favoritos junto al Aston Villa, Roma, Oporto o Bolonia.

La UEFA acordó para el tramo 2024-2027 una serie de premios económicos para los equipos participantes en la Europa League que mejoraban las cantidades que se repartían previamente. Así, el campeón se embolsará 25 millones de euros sumando estos conceptos deportivos. Y ese no sería el único beneficio para el ganador, sino que también obtendría el pasaporte directo para participar en la Champions League en la temporada 2026-27.

Simplemente por entrar en la fase de liga cada uno de los 36 participantes recibe 4,31 millones de euros. Cada victoria en este tramo de la competición, que contiene ocho partidos ante rivales diferentes (dos más que en la Conference), supone un ingreso de 450.000 euros, mientras que el empate se paga a 150.000. La clasificación también influye, ya que se distribuye una horquilla de entre 2,7 millones para el primer clasificado y 75.000 para el colista cuando acabe esta fase en enero.

Los equipos que acaben esta liga entre el primer y octavo lugar añadirá 600.000 euros adicionales y pasarán de forma directa a los octavos de final. Los clubes que estén entre la decimosexta y la vigesimocuarta posición ganarán 300.000 euros y tendrán que medirse entre ellos para estar en la ronda de los dieciséis mejores que opten al título.

Cualquiera de los que pase a octavos de final sumará 1,75 millones a esta bolsa, que puede seguir creciendo si se superan los siguientes obstáculos: acceder a cuartos de final supone 2,5 millones más, 4,2 para las semifinales y 7 por estar en la final, que se jugará el 20 de mayo de 2026 en el Besiktas Park de Estambul (Turquía). Quien alce el título sumará a todas estas cifras seis millones más.

Además de estos beneficios por rendimiento deportivo existe el de la comercialización de los derechos tanto en Europa como fuera. El equipo peor clasificado recibe 217.000 y el mejor podría alcanzar los 7.8 millones euros. Además, se añaden taquillas y otros conceptos de reparto entre países que también suman cantidades que son más importantes que las que percibió el Betis por llegar a la final de la Conference la temporada pasada, que se valoraron en global en alrededor de 18 millones de euros.