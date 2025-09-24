Betis - Nottingham Forest, las notas de los jugadores: los cambios acompañaron al fútbol de Antony

Empate del Betis con el Nottingham Forest (2-2) en el encuentro celebrado en el estadio de la Cartuja correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League.

El Betis se adelantó en el marcador con un buen ... remate de Bakambu tras asistencia de Antony. Sin embargo la ventaja duró muy poco. En apenas cinco minutos, los que fueron del 18 al 23, el Nottingham Forest le dio la vuelta al marcador con dos goles de Igor Jesus.

El técnico verdiblanco realizó tres sustituciones en el tiempo de descanso y otras dos en el tramo final. Cuando apenas quedaban cinco minutos para el 90 llegó el definitivo 2-2 con gol de Antony a pase de Marc Roca. ASÍ JUGARON PAU LÓPEZ APROBADO Tuvo tarea, especialmente en el tramo de máximo dominio del Nottingham en el primer tiempo. Poco que hacer en los dos goles. ORTIZ APROBADO Novedad en el once titular. Muchísima voluntad pero sufrió una barbaridad cuando el equipo inglés llegaba por su zona. Respiró en el segundo tiempo e incluso estuvo en varias incorporaciones al ataque. NATAN SUSPENSO Primer tiempo auténticamente para olvidar, superado en casi todas las llegadas del rival. Comenzó a ganar algo de confianza tras el descanso. VALENTÍN GÓMEZ SUSPENSO Transmite inseguridad en muchas facetas del juego. Le falta contundencia a la hora de ir al cruce. Atento en el cruce en una clara ocasión del Nottingham. JUNIOR SUSPENSO Nada de nada. Lo pasó mal cuando el Nottingham iba varias velocidades más que el Betis en el primer tiempo. Sustituido al descanso. ALTIMIRA SUSPENSO Totalmente arrollado por la superioridad de Anderson y compañía en la medular del Nottingham Forest durante el primer tiempo. Entre los tres futbolistas que fueron sustituidos en el descanso AMRABAT APROBADO De menos a más. Perdido en el transcurso del primer tiempo y mejorando en la reanudación cuando empezó a ganar balones en el centro del campo. ANTONY NOTABLE Entre otras cosas vino para encontrar el camino en partidos complicados como el de hoy. Pidió el balón en todo momento. Encontró a Bakambu en la jugada del primer gol y estuvo muy atento para seguir la acción del empate rematando el pase de Marc Roca. LO CELSO APROBADO Le faltó precisión a la hora de encontrar el último pase en la frontal del área rival. Sustituido a falta de un cuarto de hora. ABDE SUSPENSO Poco que ver con el que destacó hace muy pocos días en el triunfo ante la Real Sociedad. Sustituido al descanso. BAKAMBU BIEN El inicio de partido recordó al delantero que marcaba y marcaba en primavera. Rápido para girarse y rematar en la acción del gol bético. Le faltó algo de aire en el segundo tiempo. Fue sustituido. RICARDO RODRÍGUEZ APROBADO El equipo inglés llegó menos en el segundo tiempo. Se incorporó al ataque. MARC ROCA BIEN Contribuyó en una acción decisiva con el pase que remató Antony para el segundo gol bético RIQUELME BIEN De lo mejor que se le ha visto hasta el momento. Fue ganando presencia con el paso de los minutos. Faltó algo más de precisión a la hora de conectar con los compañeros. CUCHO HERNÁNDEZ BIEN Ve el fútbol con mucha claridad. Recibe, se gira y lo mismo busca a un compañero que intenta encontrar portería. Estuvo en la jugada del empate. FORNALS BIEN Transmitió buenas sensaciones a pesar de que estuvo poco más de un cuarto de hora en el campo. PELLEGRINI BIEN Lo tuvo claro al descanso y también cuando se acercaba el tramo final. Los cambios le dieron un giro al partido.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión