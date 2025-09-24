El análisis de Cuéllar del Betis - Nottingham Forest: «Empate premio a la insistencia, la fe y la perseverancia en el segundo tiempo»

El exfutbolista bético Ángel Cuéllar ofrece su opinión sobre el partido europeo que ha tenido lugar en el estadio de la Cartuja este miércoles. El Real Betis del chileno Manuel Pellegrini empató (2-2) en casa ante el Nottingham Forest inglés en el estreno de la Europa League con un gol postrero del brasileño Antony que conseguía al menos salvar un punto. Antony, el mejor de los locales, también había asistido a Bakambu en el 1-0 momentáneo, antes de que los dos goles visitantes de Igor Jesus pusieran en ventaja a los ingleses. El Betis mejoró con los cambios en la segunda parte, guiado por un buen Fornals, Cucho y Marc Roca.

