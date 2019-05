Toni Nadal sobre las polémicas declaraciones de Kyrgios: "Muy inteligente no ha sido" Toni Nadal, el exentrenador de Rafa Nadal, ha alabado el torneo que hizo su sobrino en el Masters...

Toni Nadal, el exentrenador de Rafa Nadal, ha alabado el torneo que hizo su sobrino en el Masters 1.000 de Roma donde se proclamó campeón tras vencer a Djokovic. Esta victoria llega "en el mejor momento" antes de afrontar el Roland Garros. "Si juega como en Roma, será difícil vencerle", ha comentado su tío. En cuanto a las declaraciones de Nikc Kyrgios criticando el Roland Garros, Nadal ha asegurado que no "las entiendo". "No sé si va a jugar Roland Garros, pero si va y habla así del torneo, muy inteligente no ha sido", ha concluido.