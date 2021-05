Tokio 2020 Tenis de mesa: María Xiao, un sueño olímpico que vale por dos Viajan a Tokio Álvaro Robles y María Xiao, que consigue la meta de unos Juegos que no pudo lograr su padre

Laura Marta SEGUIR Actualizado: 17/05/2021 00:24h

No solo era un sueño para ella. Una vez obtenida la plaza para Tokio 2020, María Xiao se dio cuenta de que era compartido con su padre. Porque él fue un gran jugador, al igual que su madre, pero en un país como China, en el que este deporte es religión, solo era uno más. Por eso se vino a España, porque quería ganarse la oportunidad de vivir de forma profesional de este deporte. Por eso su alegría cuando María venció en el Preolímpico de Portugal: «No lo había visto tan contento en mi vida. Estaba un poco loco, sonriendo todo el rato. Me sorprendió mucho porque, normalmente, se controla y no demuestra sus emociones. Era buenísimo, pero en China siempre tienes a mucha gente mejor que tú. Este es su sueño a través de mí».

María Xiao es española. Nació en Barcelona. O quizá es portuguesa. Porque allí vivió varios años. O quizá es China. Porque sus raíces, sus rasgos y todo son de allí. «Cuando me preguntan de dónde soy... es difícil contestar a esa pregunta. No sé qué decir. Si me miras, española no soy, ni portuguesa. Tampoco pude elegir dónde nacer», se ríe. Pero defiende la camiseta de España en la selección de tenis de mesa. «Sí, sí, por supuesto. Y a tope. España me trata muy bien. Si no me sintiera a gusto aquí no creo que hubiera podido conseguir este resultado. Para jugar bien es importante sentirte apoyada en el sitio en el que estás».

Se siente una más en un grupo de entrenamiento que es casi familia. Y ella, confiesa, quizá tenga un poco más de ventaja sobre sus compañeros por sus orígenes. «Iba con mis padres a todos sus entrenamientos y a todos sus campeonatos. Creo que no había otra opción que dedicarme a esto. Porque tampoco conocía mucho otros deportes. Eran entrenamientos y más tenis de mesa en casa. Ellos me entrenaban cuando yo era pequeña. Y saben mucho, me lo explicaban todo muy bien, así que puede que yo tenga un gen más. Hay que vivir con eso».

El que sacó en este Preolímpico de Portugal para conseguir una plaza que se puso muy cuesta arriba en las primeras jornadas. «Empecé a sufrir en el preolímpico mundial -en Doha en marzo-. Llegué a las dos finales, y la primera la perdí por 4-3. La otra ya fue 4-1, pero fue mucho estrés. En el preolímpico Europeo de Guimaraes, perdí contra la que se había clasificado ya, y al día siguiente tienes que empezar otro campeonato después de perder. Es muy duro. Pero al final salió todo bien».

Se tranquilizó de un torneo para el siguiente con la táctica de las conversaciones internas. «Me repetía que iba a estar en Tokio, que por ranking también lo podía conseguir. Pero con esta clasificación me he quitado toda la presión de dos años y medio sufriendo. Porque quería llegar sí o sí a los Juegos. Ahora siento que peso 20 kilos menos». En su deporte la mentalidad es básica para no pensar en el punto anterior. «Todo va muy rápido. Son sets de once puntos. Si se te va la cabeza en un punto, te despistas dos minutos, pierdes el partido». Pero también son básicas las miles de repeticiones para que los movimientos casi salgan sin pensar y la cabeza solo esté puesta en la táctica. «Mi mejor golpe es el revés, y también tengo un buen saque. Y me gusta analizar el juego del rival, porque cada uno tiene su estilo, y romperle la estrategia haciendo mi juego».

Será la primera experiencia olímpica de esta jugadora trotamundos a la que le gusta estar tranquila en su habitación, el cine, leer y, sobre todo, la comida. «Me gusta, me gusta mucho comer, comer bien». Así que, reconoce, no sabe lo que se va a encontrar cuando llegue a Tokio. Pero sí sabe a quién se lo tiene que agradecer. E insiste en ello: «Es que parece que juego sola, pero hay un grupo que me empuja. Mis entrenadores Jesús Cantero, Alfredo Carneros, Weidong Shi, Silvia Erdelji, el equipo de la Blume, becas Pódium, la Federación, Ucam de Cartagena, el Car de Murcia... Y a mi familia, claro». Porque este sueño olímpico vale por dos.

Xiao no irá sola, pues también logró el billete a Tokio Álvaro Robles. Y también se puede clasificar, por ranking, Galia Dvorak. «Son muchos años para ser bueno en este deporte. España es pequeñita, pero está creciendo».